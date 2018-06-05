"Чого ти так кіпішуєш?": хто допоміг "акумулювати" гроші з держбюджету для "Золотого мандарина"

Помічниця нардепа Георгія Логвинського консультувала компанію "Золотий мандарин ойл" перед отриманням із держбюджету 54 мільйони гривень боргу "Київенерго" за мазут. А потім її юрфірма викупила іншу частину проблемного боргу. Нині "Золотий мандарин" фігурує у кримінальному провадженні НАБУ.

Про це йдеться у розслідуванні для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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На початку квітня 2018 року Національне антикорупційне бюро України оприлюднило фрагменти розмов, записані в рамках негласних слідчих дій в кабінеті очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Детективи понад місяць таємно записували розмови прокурора із усіма відвідувачами.



Фрагмент розмови Холодницького і Логвинського

Так записали розмову Холодницького з нардепом від "Народного фронту" Георгієм Логвинським. За версією детективів НАБУ, Логвинський і Холодницький обговорювали справу щодо компанії "Золотий мандарин ойл". Провадження у цій справі порушене ще влітку 2017-го за фактом зловживання службовим становищем представниками Міністерства юстиції, що призвело до збитків державного бюджету України.

Нагадаємо, на початку 2016 року Мін’юст виплатив приватній фірмі "Золотий мандарину ойл" 54 мільйони гривень давнього боргу "Київенерго" за 25 тисяч тонн мазуту. "Київенерго" на той момент вже на 75% належало олігарху Рінату Ахметову. За кілька днів, за версією НАБУ, "Золотий мандарин ойл" перерахував ці гроші на фірми з ознаками фіктивності. У грудні 2017 року детективи обшукали у цій справі Міністерство юстиції.

Народний депутат Георгій Логвинський в інтерв’ю журналістам відмовився повідомити, про що чи говорив з очільником САП.

Немає справи "Золотого мандарину", де я фігурую. Я не фігурую ні як підозрюваний, ні як обвинувачений у даних справах,

– заявив він.

Сам нардеп дійсно не фігурує у справі, але фігурує його близьке оточення – рідний брат і помічниця. Під час розмови в кабінеті Холодницького, прокурор заспокоює нардепа і переконує, що він повністю контролює справу, а також обіцяє повідомити Логвинському про подальші слідчі дії.

За десять днів після публікації аудіозаписів прослуховування детективи НАБУ обшукали квартиру, в якій мешкає рідний брат народного депутата Логвинського – Ігор. Під час обшуку вилучили мобільний телефон в рамках кримінального провадження щодо "Золотого мандарину ойл" (№52017000000000361).

Компанію "Золотий мандарин ойл" ЗМІ пов’язують із нардепом Логвинським, але формальних зв’язків жодне видання не називає. Як з’ясували журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", особливу роль у справах компанії перед виплатою проблемного боргу відігравала помічниця Логвинського – адвокатка Марія Швець. На запитання, чи консультувала вона представників "Золотого мандарину ойл", нардеп відповів: "Вона була у цій справі під кінець справи, коли мова йшла про господарську діяльність. Вона увійшла у цю справу".



Адвокатка Марія Швець "увійшла у справу під кінець"

Після першого успіху із "Золотим мандарином" і повернення йому приватного боргу з бюджетних коштів юркомпанія "Анкіл" помічниці нардепа викупила другу порцію проблемного мазуту із тієї ж історії. Ідеться ще про 25 тисяч тонн пального на 55 мільйонів гривень, що зберігалося у "Київенерго".



Юркомпанія "Анкіл" помічниці нардепа викупила другу порцію проблемного мазуту

Справа у тому, що у 2008 році ТОВ "Золотий мандарин ойл" передав "Київенерго" 75 тисяч тонн мазуту. Цей мазут "Золотий мандарин ойл" купив у ТОВ "Торговий дім "Ресурси", але виплатив гроші тільки за третину пального, тож 50 тисяч тонн залишилось у власності ТОВ "Торговий дім "Ресурси". Половину з них фірма продала, а половину залишила собі.

Свої 25 тисяч тонн мазуту торговий дім "Ресурси" ще у 2008 році передав в заставу комерційному банку "Столиця", а банк продав права вимоги мазуту іншій фірмі – "І.С.Інвест". У 2016 -му пальне викупила компанія "Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт". Це сталося через два місяці після успішного повернення Мін'юстом боргу "Золотому мандарину", який на той момент вже консультувала помічниця Логвинського.

Компанія "Ісаахар..." теж пов’язана із оточенням Логвинського. Співзасновником фірми донедавна був Слуцький Дмитро Єфимович. Чоловік зареєстрував свій автомобіль за адресою реєстрації дружини народного депутат Георгія Логвинського Ганни Юдкiвської. Сама компанія зареєстрована у селі Вишневе Київської області за однією адресою із компанією рідного брата нардепа Логвинського Ігоря "СОЮЗТОРГІНВЕСТ".



Учасники "схеми"

Наприкінці 2016-го "Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт" продав мазут "Юридичній компанії "Анкіл", співзасновниця якої помічниця Логвинського – Марія Швець. Вона є партнеркою адвокатської компанії "Золота середина". І напряму представляє юридичну компанію у справі щодо проблемного мазуту.

Багаторічний борг "Київенерго" "Золотому мандарину" вдалося повернути коштом бюджету завдяки "мировій угоді" з представником Мін'юсту. У липні 2015 року "Золотий мандарин" листом звернувся до Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна з пропозицією виплатити 54 мільйонів гривень боргу "Київенерго" з бюджету.

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Через два дні після звернення уповноважений підписав із приватною фірмою Декларацію про мирне врегулювання спору. Цю декларацію він надіслав до Європейського суду з прав людини, де вже кілька років лежало звернення "Золотого мандарину". Наступного дня суд зобов’язав Україну сплатити 54 мільйонів гривень.