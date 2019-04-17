Что вы ожидаете от дебатов?
19 апреля таки состоятся дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Встретятся оппоненты на НСК "Олимпийский".
Украинцы уже сейчас резервируют места на эту историческую встречу. Но, что они хотят там услышать: традиционные дебаты, ссору кандидатов может, концерт перед или после дебатов?
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Источник: 24 канал
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