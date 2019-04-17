Что вы ожидаете от дебатов?

19 апреля таки состоятся дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Встретятся оппоненты на НСК "Олимпийский".

Украинцы уже сейчас резервируют места на эту историческую встречу. Но, что они хотят там услышать: традиционные дебаты, ссору кандидатов может, концерт перед или после дебатов?

Читайте также: Как будут проходить дебаты между кандидатами

Участвуйте в опросе: