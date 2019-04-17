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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Что вы ожидаете от дебатов?

      26 Читати новину українською
      А вы ждете дебаты?
      А вы ждете дебаты? / 24 канал

      19 апреля таки состоятся дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Встретятся оппоненты на НСК "Олимпийский".

      Украинцы уже сейчас резервируют места на эту историческую встречу. Но, что они хотят там услышать: традиционные дебаты, ссору кандидатов может, концерт перед или после дебатов?

      Читайте также: Как будут проходить дебаты между кандидатами

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      Теги: Новости Украины Новости политики Опрос 24 Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 Порошенко и Зеленский Петр Порошенко Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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