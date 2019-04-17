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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чого ви очікуєте від дебатів?

      106 Читать новость на русском
      А ви чекаєте на дебати?
      А ви чекаєте на дебати? / 24 канал

      19 квітня таки відбудуться дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Зустрінуться опоненти на НСК "Олімпійський".

      Українці вже зараз резервують місця на цю історичну зустріч. Але, що вони хочуть там почути: традиційні дебати, сварки кандидатів чи може концерт перед чи після дебатів?

      Читайте також: Як відбуватимуться дебати між кандидатами

      Беріть участь в опитуванні:

       
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Опитування 24
      Джерело: 24 канал
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