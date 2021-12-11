В Чехии нашли мертвым 21-летнего заробитчанина из Украины: он исчез еще в июле

11 декабря 2021 , 14:36
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Книги памяти умерших за границей украинцев

Молодого украинского заробитчанина нашли мертвым в Чехии. Исчез 21-летний житель Закарпатской области еще в июле 2021 года.

С тех пор чешские полицейские искали парня. Однако несколько месяцев это не давало никаких результатов.

Читайте также Убийство украинца в Праге: появились подробности трагической гибели стриянина

В Чехии мертвым нашли заробитчанина из Украины

Его тело нашли в октябре 2021 года с украинским паспортом на имя Игнатюка Валентина, также при нем был телефон и чешские документы,
– говорится в сообщении.

Погибшего украинца обнаружили в лесополосе. На его теле были четкие признаки избиения и удушения.

Парень исчез еще в июле

ТСН пишет, что 21-летний житель Закарпатья уехал в Чехию на заработки. Однако поработать он успел всего несколько дней, а потом загадочно исчез. В тот день Валентин Игнатюк вышел из квартиры только в шортах, взяв с собой рюкзак, в котором были документы и деньги.

Сейчас родные парня собирают деньги, чтобы доставить его тело домой.

Нашли тело Познякова: что известно

Отрывок из статьи Книги памяти умерших за границей украинцев:

Наш молодой земляк разыскивался чешской полицией с июля 2021 года.
Его тело нашли в октябре 2021 года с украинским паспортом на имя "Игнатюк Валентин Витальевич 10.05.2000.", также при нем присутствовал телефон, и чешские документы.
Тело находилось в лесополосе с явными признаками избиения и удушения.

Автор: Наталія Пристанська