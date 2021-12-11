Відтоді чеські поліцейські шукали хлопця. Однак кілька місяців це не давалося жодних результатів.

Читайте також Вбивство українця у Празі: з'явились подробиці трагічної загибелі стриянина

У Чехії мертвим знайшли заробітчанина з України

Його тіло знайшли у жовтні 2021 року з українським паспортом на ім'я Ігнатюка Валентина, також при ньому був телефон та чеські документи,

– йдеться у повідомленні.

Загиблого українця виявили у лісосмузі. На його тілі були чіткі ознаки побиття та удушення.

Хлопець зник ще у липні

ТСН пише, що 21-річний житель Закарпаття поїхав до Чехії на заробітки. Однак попрацювати він встиг лише кілька днів, а тоді загадково зник. Того дня Валентин Ігнатюк вийшов з помешкання тільки у шортах, взявши зі собою рюкзак, в якому були документи та гроші.

Наразі рідні хлопця збирають гроші, щоб доправити його тіло додому.

Знайшли тіло Познякова: що відомо

Днями співробітники Служби безпеки України знайшли тіло водія BlaBlaCar Тараса Познякова, якого вбили ще у 2016 році.

Понад 5 років тому чоловік виїхав до Києва своїм автомобілем Audi A6. Він підібрав двох попутників. Дорогою Позняков зник разом із машиною, яку пізніше знайшли у Києво-Святошинському районі.

Поліція 6 травня 2016 року оголосила в розшук двох підозрюваних. У серпні того ж року правоохоронці затримали одного – Дмитра Голуба, який був колишнім бійцем Правого сектору. Йому вже оголосили вирок у вигляді довічного ув'язнення.

Уривок з допису Книги пам'яті померлих за кордоном українців:

Наш молодий земляк розшукувався чеською поліцією з липня 2021 року.

Його тіло знайшли у жовтні 2021 року з українським паспортом на ім'я "Ігнатюк Валентин Віталійович 10.05.2000.", також при ньому був присутній телефон, та чеські документи.

Тіло знаходилось у лісосмузі з явними ознаками побиття та удушення.