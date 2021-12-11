Відтоді чеські поліцейські шукали хлопця. Однак кілька місяців це не давалося жодних результатів.

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У Чехії мертвим знайшли заробітчанина з України

Його тіло знайшли у жовтні 2021 року з українським паспортом на ім'я Ігнатюка Валентина, також при ньому був телефон та чеські документи,
– йдеться у повідомленні.

Загиблого українця виявили у лісосмузі. На його тілі були чіткі ознаки побиття та удушення.

Хлопець зник ще у липні

ТСН пише, що 21-річний житель Закарпаття поїхав до Чехії на заробітки. Однак попрацювати він встиг лише кілька днів, а тоді загадково зник. Того дня Валентин Ігнатюк вийшов з помешкання тільки у шортах, взявши зі собою рюкзак, в якому були документи та гроші.

Наразі рідні хлопця збирають гроші, щоб доправити його тіло додому.

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Уривок з допису Книги пам'яті померлих за кордоном українців:

Наш молодий земляк розшукувався чеською поліцією з липня 2021 року.
Його тіло знайшли у жовтні 2021 року з українським паспортом на ім'я "Ігнатюк Валентин Віталійович 10.05.2000.", також при ньому був присутній телефон, та чеські документи.
Тіло знаходилось у лісосмузі з явними ознаками побиття та удушення.