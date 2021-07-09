Шаг к равенству: в Чехии разрешили женщинам не добавлять к фамилии суффикс -ová

В Чехии женщины наконец смогут сами выбирать, использовать женскую или мужскую форму своей фамилии. Это решение рассматривается как шаг к равенству между женщинами и мужчинами.

Соответствующее решение подписал президент Чехии Милош Земан, а ранее инициативу одобрило большинство в обеих палатах парламента.

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Отметим, что еще до недавнего времени женщины не могли выбрать форму своей фамилии. Бывший министр юстиции Хелена Валькова назвала это "признаком неравенства". Женщина могла отказаться, только если:

принадлежит к другой национальности,

замужем за иностранцем,

постоянно живет за границей.

Примечательно, что в соседней Словакии таким правом наделены все женщины.

Что изменится

Отныне женщины смогут не прибавлять к своей фамилии окончание женского рода -ová. Проще говоря, если у мужа фамилия Новак, то его жена и дочери не будут обязаны менять ее на Новакова. Ранее женщинам отказывали в праве на мужскую фамилию.

Принятый закон дает женщинам право на выбор любой формы в удостоверении личности и других официальных документах.

Для славянских языков характерно особое формирование женских фамилий, образующихся от мужских путем добавления окончаний. Но на фоне борьбы за гендерное равенство от таких форм пытаются отказаться.