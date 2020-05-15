Чехия объявила о новом этапе отмены карантина: откроют рестораны и бассейны

Следующий этап ослабления карантина из-за коронавируса в Чехии начнется 25 мая в случае, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

Правительство планирует открыть рестораны, кафе, бары, бассейны, а также позволят посещать медицинские и социальные учреждения, сообщает Novinky.

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В то же время будут существовать еще определенные ограничения:

Заведения, расположенные внутри зданий, должны закрываться в 23.00.

Посетители должны носить защитную маску, снимать ее можно только во время трапезы.

Персонал заведений также будет обязан обслуживать клиентов в защитных масках.

Заметим, что с 25 мая в Чехии разрешили не носить защитные маски в открытых общественных местах. Однако дистанцию рекомендуют еще держать.

В общем Чехия – одна из немногих стран, где из-за пандемии было объявлено чрезвычайное положение. Также именно здесь впервые в Европе ввели ношение масок в общественных местах.

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