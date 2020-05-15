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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Чехия объявила о новом этапе отмены карантина: откроют рестораны и бассейны

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Чехия в который раз ослабляет карантин
Чехия в который раз ослабляет карантин / Getty Images

Следующий этап ослабления карантина из-за коронавируса в Чехии начнется 25 мая в случае, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

Правительство планирует открыть рестораны, кафе, бары, бассейны, а также позволят посещать медицинские и социальные учреждения, сообщает Novinky.

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В то же время будут существовать еще определенные ограничения:

  • Заведения, расположенные внутри зданий, должны закрываться в 23.00.
  • Посетители должны носить защитную маску, снимать ее можно только во время трапезы.
  • Персонал заведений также будет обязан обслуживать клиентов в защитных масках.

Заметим, что с 25 мая в Чехии разрешили не носить защитные маски в открытых общественных местах. Однако дистанцию рекомендуют еще держать.

В общем Чехия – одна из немногих стран, где из-за пандемии было объявлено чрезвычайное положение. Также именно здесь впервые в Европе ввели ношение масок в общественных местах.

Что известно про коронавирус в Чехии

  • В течение последних двух недель в Чехии ежедневно регистрируют менее 100 новых заражений коронавирусом.
  • По состоянию на 15 мая известно о 8 351 случае заражения и 293 смертях.
  • 24 апреля правительство начало ослаблять карантин из-за COVID-19. Чехи могут свободно перемещаться по Чехии и даже выезжать за границу.
  • Срок действия чрезвычайного положения истекает 17 мая.
  • С 11 мая в стране открыли ТРЦ, рестораны, кинотеатры и даже частично возобновили международное сообщение.
  • Существенное ослабление карантина начнется 25 мая.
  • Чехия – первая страна в мире, которая уже позволила не носить защитные маски в открытых общественных местах.
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости политики Чехия
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