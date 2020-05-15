Чехия объявила о новом этапе отмены карантина: откроют рестораны и бассейны
Следующий этап ослабления карантина из-за коронавируса в Чехии начнется 25 мая в случае, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.
Правительство планирует открыть рестораны, кафе, бары, бассейны, а также позволят посещать медицинские и социальные учреждения, сообщает Novinky.
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В то же время будут существовать еще определенные ограничения:
- Заведения, расположенные внутри зданий, должны закрываться в 23.00.
- Посетители должны носить защитную маску, снимать ее можно только во время трапезы.
- Персонал заведений также будет обязан обслуживать клиентов в защитных масках.
Заметим, что с 25 мая в Чехии разрешили не носить защитные маски в открытых общественных местах. Однако дистанцию рекомендуют еще держать.
В общем Чехия – одна из немногих стран, где из-за пандемии было объявлено чрезвычайное положение. Также именно здесь впервые в Европе ввели ношение масок в общественных местах.
Что известно про коронавирус в Чехии
- В течение последних двух недель в Чехии ежедневно регистрируют менее 100 новых заражений коронавирусом.
- По состоянию на 15 мая известно о 8 351 случае заражения и 293 смертях.
- 24 апреля правительство начало ослаблять карантин из-за COVID-19. Чехи могут свободно перемещаться по Чехии и даже выезжать за границу.
- Срок действия чрезвычайного положения истекает 17 мая.
- С 11 мая в стране открыли ТРЦ, рестораны, кинотеатры и даже частично возобновили международное сообщение.
- Существенное ослабление карантина начнется 25 мая.
- Чехия – первая страна в мире, которая уже позволила не носить защитные маски в открытых общественных местах.
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