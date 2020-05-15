Чехія оголосила про новий етап скасування карантину: відкриють ресторани і басейни

Наступний етап послаблення карантину через коронавірус у Чехії розпочнеться 25 травня у випадку, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться.

Уряд планує відкрити ресторани, кафе, бари, басейни, а також дозволять відвідувати медичні і соціальні установи, повідомляє Novinky.

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Водночас існуватимуть ще певні обмеження:

Заклади, які розташовані всередині будівель, мають закриватися до 23.00.

Відвідувачі мають носити захисну маску, знімати її можна лише під час трапези.

Персонал закладів також буде зобов'язаний обслуговувати клієнтів у захисних масках.

Зауважимо, що з 25 травня у Чехії дозволили не носити захисних масок у відкритих громадських місцях. Однак дистанцію рекомендують ще тримати.

Загалом Чехія – одна з небагатьох країн, де через пандемію було оголошено надзвичайний стан. Також саме тут вперше у Європі запровадили носіння масок у громадських місцях.

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