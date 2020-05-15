Чехія оголосила про новий етап скасування карантину: відкриють ресторани і басейни
Наступний етап послаблення карантину через коронавірус у Чехії розпочнеться 25 травня у випадку, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться.
Уряд планує відкрити ресторани, кафе, бари, басейни, а також дозволять відвідувати медичні і соціальні установи, повідомляє Novinky.
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Водночас існуватимуть ще певні обмеження:
- Заклади, які розташовані всередині будівель, мають закриватися до 23.00.
- Відвідувачі мають носити захисну маску, знімати її можна лише під час трапези.
- Персонал закладів також буде зобов'язаний обслуговувати клієнтів у захисних масках.
Зауважимо, що з 25 травня у Чехії дозволили не носити захисних масок у відкритих громадських місцях. Однак дистанцію рекомендують ще тримати.
Що відомо про коронавірус у Чехії
- Впродовж останніх двох тижнів у Чехії щоденно реєструють менше як 100 нових заражень коронавірусом.
- Станом на 15 травня відомо про 8 351 випадків зараження та 293 смерті.
- 24 квітня уряд почав послаблювати карантин через COVID-19. Чехи можуть вільно переміщатися по Чехії та навіть виїжджати за кордон.
- Термін дії надзвичайного стану спливає 17 травня.
- З 11 травня у країні відкрили ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновили міжнародне сполучення.
- Суттєве послаблення карантину розпочнеться 25 травня.
- Чехія – перша країна у світі, яка вже дозволила не носити захисні маски у відкритих громадських місцях.