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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Чехія оголосила про новий етап скасування карантину: відкриють ресторани і басейни

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Чехія вкотре послаблює карантин
Чехія вкотре послаблює карантин / Getty Images

Наступний етап послаблення карантину через коронавірус у Чехії розпочнеться 25 травня у випадку, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться.

Уряд планує відкрити ресторани, кафе, бари, басейни, а також дозволять відвідувати медичні і соціальні установи, повідомляє Novinky.

Цікаво Які країни Європи послабили карантин попри пандемію COVID-19: перелік

Водночас існуватимуть ще певні обмеження:

  • Заклади, які розташовані всередині будівель, мають закриватися до 23.00.
  • Відвідувачі мають носити захисну маску, знімати її можна лише під час трапези.
  • Персонал закладів також буде зобов'язаний обслуговувати клієнтів у захисних масках.

Зауважимо, що з 25 травня у Чехії дозволили не носити захисних масок у відкритих громадських місцях. Однак дистанцію рекомендують ще тримати.

Загалом Чехія – одна з небагатьох країн, де через пандемію було оголошено надзвичайний стан. Також саме тут вперше у Європі запровадили носіння масок у громадських місцях.

Що відомо про коронавірус у Чехії

  • Впродовж останніх двох тижнів у Чехії щоденно реєструють менше як 100 нових заражень коронавірусом.
  • Станом на 15 травня відомо про 8 351 випадків зараження та 293 смерті.
  • 24 квітня уряд почав послаблювати карантин через COVID-19. Чехи можуть вільно переміщатися по Чехії та навіть виїжджати за кордон.
  • Термін дії надзвичайного стану спливає 17 травня.
  • З 11 травня у країні відкрили ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновили міжнародне сполучення.
  • Суттєве послаблення карантину розпочнеться 25 травня.
  • Чехія – перша країна у світі, яка вже дозволила не носити захисні маски у відкритих громадських місцях.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини політики Чехія
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