Такую информацию сообщила чешский министр обороны Яна Чернохова, о чем пишет издание iDnes.

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Чехия подготовит 4 тысячи украинских воинов

Руководительница минобороны Чехии Чернохова отметила, что в этом году они подготовят четыре тысячи украинских военных на территории собственной страны.

Чернохова напомнила, что в прошлом году 4 тысячи военных из Украины прошли обучение в Чехии. Более того, она заявила, что такое же количество утверждено на этот год.

Как только мы получаем информацию, что смена сформирована, мы предоставляем свои учебные помещения и инструкторов,

– сказала она.

В то же время она уточнила, что максимальная численность "смены" составляет 800 военных.

Также она отметила, что Чехия не планирует направлять своих инструкторов непосредственно в Украину, учитывая географическую близость военных полигонов в Либаве, Оломоуце к Украине.

"От словацко-украинской границы до нашей Либавы несколько сотен километров. Поэтому по Чехии я могу сказать, что мы ничего подобного пока не планируем и не готовим", – резюмировала Чернохова.

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