Такую информацию сообщила чешский министр обороны Яна Чернохова, о чем пишет издание iDnes.
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Чехия подготовит 4 тысячи украинских воинов
Руководительница минобороны Чехии Чернохова отметила, что в этом году они подготовят четыре тысячи украинских военных на территории собственной страны.
Чернохова напомнила, что в прошлом году 4 тысячи военных из Украины прошли обучение в Чехии. Более того, она заявила, что такое же количество утверждено на этот год.
Как только мы получаем информацию, что смена сформирована, мы предоставляем свои учебные помещения и инструкторов,
– сказала она.
В то же время она уточнила, что максимальная численность "смены" составляет 800 военных.
Также она отметила, что Чехия не планирует направлять своих инструкторов непосредственно в Украину, учитывая географическую близость военных полигонов в Либаве, Оломоуце к Украине.
"От словацко-украинской границы до нашей Либавы несколько сотен километров. Поэтому по Чехии я могу сказать, что мы ничего подобного пока не планируем и не готовим", – резюмировала Чернохова.
Чехия может готовить украинских пилотов на F-16 и еще одном самолете: коротко
- О такой возможности сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова. Это может произойти в рамках инициативы по усилению украинской ПВО, ведь самолеты тоже могут выполнять функции противовоздушной обороны.
- "Речь идет не только о предоставлении противоракетных систем, но и о самолетах и обучение пилотов на этих самолетах. Мы можем предложить странам обучение на F-16 и на самолетах Gripen. Государственное предприятие LOM Praha имеет для этого возможности и неоднократно предлагало это украинской стороне", – сказала Яна Чернохова.