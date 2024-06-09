Таку інформацію повідомила чеська міністр оборони Яна Чернохова, про що пише видання iDnes.
Дивіться також Зіткнення двох потягів у Чехії: озвучено попередню причину трагедії, у якій загинули українці
Чехія підготує 4 тисячі українських воїнів
Очільниця міноборони Чехії Чернохова зазначила, що цьогоріч вони підготують чотири тисячі українських військових на території власної країни.
Чернохова нагадала, що торік 4 тисячі військових з України пройшли навчання в Чехії. Ба більше, вона заявила, що така ж кількість затверджена на цей рік.
Як тільки ми отримуємо інформацію, що зміна сформована, ми надаємо свої навчальні приміщення та інструкторів,
– сказала вона.
Водночас вона уточнила, що максимальна чисельність "зміни" складає 800 військових.
Також вона зазначила, що Чехія не планує направляти своїх інструкторів безпосередньо в Україну з огляду на географічну близькість військових полігонів у Лібаві, Оломоуці до України.
"Від словацько-українського кордону до нашої Лібави кількасот кілометрів. Тому щодо Чехії я можу сказати, що ми нічого подібного наразі не плануємо і не готуємо", – резюмувала Чернохова.
Чехія може готувати українських пілотів на F-16 і ще одному літаку: коротко
- Про таку можливість повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Це може відбутися в межах ініціативи з посилення української ППО, адже літаки теж можуть виконувати функції протиповітряної оборони.
- "Ідеться не лише про надання протиракетних систем, але й про літаки та навчання пілотів на цих літаках. Ми можемо запропонувати країнам навчання на F-16 і на літаках Gripen. Державне підприємство LOM Praha має для цього можливості і неодноразово пропонувало це українській стороні", – сказала Яна Чернохова.