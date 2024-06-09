Таку інформацію повідомила чеська міністр оборони Яна Чернохова, про що пише видання iDnes.

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Чехія підготує 4 тисячі українських воїнів

Очільниця міноборони Чехії Чернохова зазначила, що цьогоріч вони підготують чотири тисячі українських військових на території власної країни.

Чернохова нагадала, що торік 4 тисячі військових з України пройшли навчання в Чехії. Ба більше, вона заявила, що така ж кількість затверджена на цей рік.

Як тільки ми отримуємо інформацію, що зміна сформована, ми надаємо свої навчальні приміщення та інструкторів,

– сказала вона.

Водночас вона уточнила, що максимальна чисельність "зміни" складає 800 військових.

Також вона зазначила, що Чехія не планує направляти своїх інструкторів безпосередньо в Україну з огляду на географічну близькість військових полігонів у Лібаві, Оломоуці до України.

"Від словацько-українського кордону до нашої Лібави кількасот кілометрів. Тому щодо Чехії я можу сказати, що ми нічого подібного наразі не плануємо і не готуємо", – резюмувала Чернохова.

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