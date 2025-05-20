Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Смотрите также Чтобы не было потерь F-16: летчик-инструктор сказал, какая тактика лучше подойдет для отражения атак

О чем договорились Украина и Чехия

Политики встретились в Ужгороде и провели разговор об экономическом сотрудничестве, безопасности, восстановлении Украины и интеграции нашей страны в ЕС.

Мы подтвердили важность дальнейшего увеличения военной, финансовой, экономической и гуманитарной помощи Украине. Будем укреплять интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий. Кроме того, договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов самолетов F-16,

– сообщил премьер-министр Украины.

Шмыгаль поблагодарил Чехию за помощь Украине, в частности:

900 миллионов долларов военной помощи с 2022 года;

около 1,5 миллионов снарядов различного калибра поступило в прошлом году в рамках чешской инициативы, еще 400 тысяч поступит в этом году;

сумма годовой помощи Украине со стороны Чехии увеличена до более 43 миллионов долларов;

80 миллионов евро получили от Чехии помощи для энергосектора.

Он отметил, что Чехия находится в авангарде санкционной политики против страны-агрессора. Шмыгаль рассчитывает на дальнейшее усиление санкций, а также перекрытие всех обходных путей избежания санкционных ограничений.

Договорились с господином премьер-министром активизировать двустороннюю торговлю, сотрудничество в энергетике, аграрном секторе, транспорте, медицине и восстановлении,

– пояснил он.

Денис Шмыгаль поприветствовал принятие 17-го пакета санкций в ЕС. Он также отметил, что Украина настаивает на полной конфискации замороженных на Западе российских активов.

Новый пакет санкций, который одобрили в Европейском союзе, будет касаться около 200 кораблей теневого флота. Также санкции направлены на решение гибридных угроз от России и на защиту прав человека.