Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Про що домовилися Україна та Чехія

Політики зустрілися в Ужгороді та провели розмову про економічну співпрацю, безпеку, відновлення України та інтеграцію нашої країни до ЄС.

Ми підтвердили важливість подальшого збільшення військової, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Будемо зміцнювати інтеграцію української та чеської оборонних індустрій. Крім того, домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16,

– повідомив прем'єр-міністр України.

Шмигаль подякував Чехії за допомогу Україні, зокрема:

900 мільйонів доларів військової допомоги з 2022 року;

близько 1,5 мільйонів снарядів різного калібру надійшло торік у межах чеської ініціативи, ще 400 тисяч надійде цього року;

сума річної допомоги Україні з боку Чехії збільшена до понад 43 мільйонів доларів;

80 мільйонів євро отримали від Чехії допомоги для енергосектору.

Він зазначив, що Чехія перебуває в авангарді санкційної політики проти країни-агресора. Шмигаль розраховує на подальше посилення санкцій, а також перекриття усіх обхідних шляхів уникнення санкційних обмежень.

Домовилися з паном прем’єр-міністром активізувати двосторонню торгівлю, співпрацю в енергетиці, аграрному секторі, транспорті, медицині та відбудові,

– пояснив він.

Денис Шмигаль привітав прийняття 17-го пакета санкцій у ЄС. Він також зазначив, що Україна наполягає на повній конфіскації знерухомлених на Заході російських активів.

Новий пакет санкцій, який схвалили в Європейському союзі, стосуватиметься близько 200 кораблів тіньового флоту. Також санкції спрямовані на вирішення гібридних загроз від Росії та на захист прав людини.