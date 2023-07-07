Чехия передаст Украине боевые вертолеты и будет обучать пилотов самолетов

Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и поможет в подготовке пилотов истребителей F-16.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 7 июля, в Праге.

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Сегодня я подтвердил господину президенту, что Чехия дарит Украине штурмовые вертолеты в ближайшие месяцы и еще 100 тысяч штук крупнокалиберных снарядов,

– сказал Фиала.

Он добавил, что Чехия поможет Украине подготовить специалистов для использования истребителей F-16 и предоставит Украине симулятор для тренировок.

"Должен сказать, что вызывает восхищение то, как мужественно Украина защищается от варварского нападения России, и я рад, что мужественной защите, успешной обороне помогают и наши поставки военной помощи", – подчеркнул чешский премьер.

Чехия помогает Украине с начала войны

Он отметил, что за почти 500 дней войны Чехия отправила около 700 единиц тяжелой техники и более 4 миллионов боеприпасов Украине.

Он добавил, что Прага также работает с другими партнерами в этом направлении, в частности, по ремонту тяжелой техники на чешских предприятиях ВПК. В качестве примера он привел ремонт танков Т-72 вместе с Нидерландами.

Глава чешского правительства заверил, что считает поддержку Украины одним из приоритетов своей работы.