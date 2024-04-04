Об этом эксклюзивно сообщил корреспондентке 24 Канала в Брюсселе министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он отметил, что только Украина должна решать, каким будет будущий мир с Россией.

Смотрите также Не Франция и не Германия: евродепутат ответила, кто сейчас является лидером в ЕС

"Настоящая проблема – это российский империализм"

Глава МИД Чехии отметил, что ему неприятно слышать о замораживании конфликта в Украине, поскольку с этим Киев уже сталкивался в прошлом, а полномасштабная война является следствием. Ян Липавский считает, что еще один замороженный конфликт не принесет долговременного мира на европейский континент.

Настоящая проблема – это российский империализм, это идея, что лидер Кремля – Путин или кто-то другой может пойти и захватить территорию грубой силой и провозгласить ее своей,

– сказал Ян Липавский.

Он напомнил, что это произошло в Грузии и Молдове, а сейчас российская пропаганда также говорит о странах Балтии и Польше. Липавский считает, что замораживание войны в Украине не принесет и не обеспечит безопасность на европейском континенте.

Он призывает союзников придерживаться общих принципов, в частности, территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ 1991 года.

Принцип заключается в том, что именно украинское государство и народ Украины будут иметь право голоса в решении вопроса о том, каким будет будущий мир с Россией. Самой большой ошибкой, которую мы, Запад, или крупные государства, могли бы сделать, было бы предлагать или диктовать любые решения по Украине, не привлекая ее к процессу,

– сказал Ян Липавский.

Война в Украине: последние новости