Про це ексклюзивно повідомив кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Він наголосив, що лише Україна має вирішувати, яким буде майбутній мир з Росією.
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"Справжня проблема – це російський імперіалізм"
Очільник МЗС Чехії зазначив, що йому неприємно чути про замороження конфлікту в Україні, оскільки з цим Київ вже стикався в минулому, а повномасштабна війна є наслідком. Ян Ліпавський вважає, що ще один заморожений конфлікт не принесе довготривалого миру на європейський континент.
Справжня проблема – це російський імперіалізм, це ідея, що лідер Кремля – Путін або хтось інший може піти й захопити територію грубою силою і проголосити її своєю,
– сказав Ян Ліпавський.
Він нагадав, що це сталось в Грузії та Молдові, а зараз російська пропаганда також говорить про країни Балтії та Польщу. Ліпавський вважає, що замороження війни в Україні не принесе та не забезпечить безпеку на європейському континенті.
Він закликає союзників дотримуватися спільних принципів, зокрема, територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів 1991 року.
Принцип полягає в тому, що саме українська держава і народ України матимуть право голосу у розв'язанні питання про те, яким буде майбутній мир з Росією. Найбільшою помилкою, яку ми, Захід, або великі держави, могли б зробити, було б пропонувати чи диктувати будь-які рішення щодо України, не залучаючи її до процесу,
– сказав Ян Ліпавський.
Війна в Україні: останні новини
- Наприкінці березня журналісти Financial Times, посилаючись на власні джерела, заявили, що буцімто США закликали Україну не завдавати ударів по нафтопереробних заводах на території Росії. Водночас в ОП заявили, що така інформація не відповідає дійсності, а віцепрем'єрка Ольга Стефанішина наголосила, що ніхто не диктуватиме Україні умови ведення війни.
- Водночас Путін заявляє, що буцімто готовий до "мирних перемовин" з Україною. Такі заяви звучать абсурдно, адже Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та вбиває мирних українців. Лише під час атаки "Шахедами" 4 квітня у Харкові загинуло 4 людини, троє з яких – рятувальники. Вони прибули на місце атаки, щоб ліквідовувати наслідки удару, але окупанти повторно атакували будинок.
- Олаф Шольц нещодавно закликав до посилення підтримки України. Канцлер Німеччини наголосив, що "мир без свободи означає гноблення", а також додав, що "не може бути миру без справедливості". Разом з тим, Шольц не наважується передати Україні далекобійні ракети Taurus. Він побоюється, що випадку, якщо ці ракети вдарять по території Росії чи важливим для неї об'єктах, це зробить Німеччину стороною конфлікту.