Про це ексклюзивно повідомив кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Він наголосив, що лише Україна має вирішувати, яким буде майбутній мир з Росією.

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"Справжня проблема – це російський імперіалізм"

Очільник МЗС Чехії зазначив, що йому неприємно чути про замороження конфлікту в Україні, оскільки з цим Київ вже стикався в минулому, а повномасштабна війна є наслідком. Ян Ліпавський вважає, що ще один заморожений конфлікт не принесе довготривалого миру на європейський континент.

Справжня проблема – це російський імперіалізм, це ідея, що лідер Кремля – Путін або хтось інший може піти й захопити територію грубою силою і проголосити її своєю,

– сказав Ян Ліпавський.

Він нагадав, що це сталось в Грузії та Молдові, а зараз російська пропаганда також говорить про країни Балтії та Польщу. Ліпавський вважає, що замороження війни в Україні не принесе та не забезпечить безпеку на європейському континенті.

Він закликає союзників дотримуватися спільних принципів, зокрема, територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Принцип полягає в тому, що саме українська держава і народ України матимуть право голосу у розв'язанні питання про те, яким буде майбутній мир з Росією. Найбільшою помилкою, яку ми, Захід, або великі держави, могли б зробити, було б пропонувати чи диктувати будь-які рішення щодо України, не залучаючи її до процесу,

– сказав Ян Ліпавський.

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