Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка Європейського парламенту від Німеччини, вважає, що саме Чехія задає тон щодо підтримки України. Хоча вона також в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу позитивно оцінює Макрона. Але разом з тим критикує Шольца.

Дивіться також Голуб миру став яструбом європейської політики: що західні ЗМІ пишуть про останні заяви Макрона

Чехія виривається у лідери в Європі

Політикиня насамперед зазначила, що президент Макрон, попри "відкритість до всіх можливостей", не обіцяв безпосередньої участі французьких військ у війні. Вона висловила сподівання, що Франція збільшить свою військову підтримку, додаючи, що Париж вже зробив певні кроки в цьому напрямку.

Я думаю, що Макрон нарешті дуже добре зрозумів, що стоїть на кону. Сподіваюся, він прискорить нарощування потужностей і постачання озброєння в Україну,

– сказала Віола фон Крамон-Таубадель.

Депутатка Європарламенту водночас вважає, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, має моральне та фінансове зобов'язання допомагати Україні. Проте вона не впевнена, що канцлер Шольц активно бере участь у цій конкуренції.

Макрон може розвиватися в правильному напрямку, але Шольц не є лідером. Ви повинні весь час достукуватися до нього. У Європі припускають, що він насправді має на увазі, але ясності все одно немає. А лідерство має інакший вигляд.

Віола фон Крамон-Таубадель констатує, що наразі лідерство у допомозі походить з Чехії, яку очолює Петр Павел. Саме цей європейський політик запропонував розв'язання проблеми з неможливістю ЄС поставити необхідну кількість снарядів для України.

Дивіться також Від Ізраїля до Лівану․ Як Росія розпродає мільйони тонн краденого українського зерна

Згадаємо до цієї теми, аби розширити контекст, таке: