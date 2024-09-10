Онлайн-трансляция матча Чехия – Украина в Лиге наций УЕФА

Сборные Украины и Чехии сыграют матч в рамках Лиги наций 10 сентября 2024 года. Трансляцию игры в Праге можно было смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины по футболу проведет второй матч в Лиге наций 2024-2025. Команда Сергея Реброва сыграет в Праге выездную игру против Чехии, пишет 24 Канал. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Неудачное послевкусие Албании

"Сине-желтые" потерпели неудачу на Евро-2024 и не вышли из группы. Теперь же Украина провально начала свой путь в Лиге наций, где наша команда играет в дивизионе В.

В группу к нашей сборной попали Албания, Чехия и Грузия. Именно игру с балканцами "сине-желтые" и проиграли на старте – 1:2. При этом украинцы открыли счет после перерыва, но неудачно провели второй тайм и не смогли зацепиться за очки.

После первого тура наша команда занимает третье место в квартете, опережая Чехию только из-за лучшей разницы голов. Команда Гашека умудрилась разгромно уступить на выезде Грузии (1:4).

И теперь в Праге сойдутся две неудачники первого тура Лиги наций. Чехи также провалили выступления на Евро-2024, заняв последнее место в группе. Сейчас команда не в форме, но чисто по кадровому подбору эта сборная лучше Албании или Грузии.

Где смотреть

Матч Чехия – Украина онлайн можно будет на ОТТ-платформе MEGOGO, а также на региональных каналах Суспільного. Начало поединка – 10 сентября в 21:45 (по киевскому времени).

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Чехия – Украина. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с наиболее интересными его моментами.