У вівторок, 10 вересня, збірна України з футболу проведе другий матч у Лізі націй 2024-2025. Команда Сергія Реброва зіграє у Празі виїзну гру проти Чехії, пише 24 Канал. Початок – о 21:45 за київським часом.

До теми Україна поступилася Албанії в стартовому матчі Ліги націй

Невдалий посмак Албанії

"Синьо-жовті" зазнали невдачі на Євро-2024 та не вийшли з групи. Тепер же Україна провально розпочала свій шлях у Лізі націй, де наша команда грає в дивізіоні В.

В групу до нашої збірної потрапили Албанія, Чехія та Грузія. Саме гру з балканцями "синьо-жовті" і програли на старті – 1:2. При цьому українці відкрили рахунок після перерви, але невдало провели другий тайм та не змогли зачепитися за очки.

Після першого туру наша команда посідає третє місце у квартеті, випереджаючи Чехію лише через кращу різницю голів. Команда Гашека примудрилась розгромно поступитися на виїзді Грузії (1:4).

Тож тепер у Празі зійдуться дві невдахи першого туру Ліги націй. Чехи також провалили виступи на Євро-2024, посівши останню сходинку у групі. Зараз команда не в формі, але суто за кадровим підбором ця збірна краща за Албанію чи Грузію.

Де дивитися

Матч Чехія – Україна онлайн можна буде на ОТТ-платформі MEGOGO, а також на регіональних каналах Суспільного. Початок поєдинку – 10 вересня о 21:45 (за київським часом).

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Чехія – Україна. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найбільш цікавими його моментами.