У суботу, 7 вересня, збірна України з футболу почне свій шлях у Лізі націй 2024-2025. Команда Сергія Реброва проведе у Празі номінально домашню гру проти Албанії, пише 24 Канал. Початок – о 21:45 за київським часом.

До теми Україна – Албанія: коли та де дивитися перший матч "синьо-жовтих" у Лізі націй-2024/2025

Новий старт Реброва

"Синьо-жовті" провалили виступи на Євро-2024, не спромігшись вийти з групи. Тепер команда починає нову відбіркову серію, мета якої – потрапляння на чемпіонат світу-2026.

Успішний виступ в Лізі націй може допомогти команді Реброва у цьому. Україна опинилась у дивізіоні В, де протистоятиме Чехії, Грузії та Албанії. Всі наші суперники – теж учасники Євро-2024, з яких тільки грузини потрапили у плей-оф.

Албанці ж показали непоступливий характер, проте у трьох матчах "групи смерті" проти Італії, Хорватії та Іспанії взяли лише один бал. До матчу з Україною "червоно-чорні" підходять не у найкращому стані.

Через травми Албанії не допоможуть лідери команди Джимсіті та Броя. Втім і наша збірна не залишилась без втрат, адже вересневі зустрічі пропускають Довбик, Попов та Зубков.

Де дивитися

Матч Україна – Албанія онлайн можна буде на ОТТ-платформі MEGOGO, а також на регіональних каналах Суспільного. Початок поєдинку – 6 вересня о 21:45 (за київським часом).

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Україна – Албанія. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найбільш цікавими його моментами.