Нидерланды помогут Чехии закупить 800 тысяч боеприпасов для Украины, – Рютте

Днем 1 марта стало известно, что Нидерланды выделят для Украины новый пакет военной помощи. В то же время правительство страны поможет Чехии в закупке артиллерийских снарядов для нашего государства.

Речь идет о 800 тысячах боеприпасов для Украины. Об этом во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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Нидерланды помогут Чехии в закупках

Марк Рютте отметил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в большем количестве систем противовоздушной обороны и ракет к ним, а также больше артиллерийских боеприпасов.

Поэтому, по его словам, в фокусе Нидерландов сейчас является увеличение оборонного производства и поиск путей в том, каким образом удастся преодолеть перебои в поставках вооружения для нашего государства.

Например, Нидерланды помогут чешской инициативе закупить 800 тысяч боеприпасов. И это произойдет в ближайшие недели,

– заявил Рютте.

Премьер-министр Нидерландов отметил, что страна выделит еще 250 миллионов евро на помощь Украине. Он убежден в том, что государства-члены НАТО присоединятся к такой инициативе.

Политик также добавил, что Нидерланды сделают все для того, чтобы убедиться, что эти боеприпасы будут поставлены в Украину так быстро, насколько это будет возможно.

Что вошло в пакет помощи Нидерландов

По данным пресс-службы оборонного ведомства Нидерландов, страна также предоставит Украине 14 надувных лодок с жестким корпусом (RHIB), 8 военизированных речных патрульных катеров и боевых катеров CB90.

Как отметил Рютте, Нидерланды передадут 22 патрульных лодки для ГПСУ и полиции.

Напомним, что с декабря 2023 года Нидерланды уже передали Украине различные типы боеприпасов, радиолокационные системы и оружие, такое как винтовки и пулеметы. Кроме того, в Украину отправились полевые госпитали, палатки и аксессуары, генераторы и многочисленные медицинские средства.

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