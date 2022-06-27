Чей-то "оперативный инсайд" и жажда "лайков" могут стоить жизней украинских защитников

Пятый месяц полномасштабной войны… Правила понятны. Но некоторые журналисты, медийщики и субъекты политической жизни все еще продолжают жить в категориях "до 24 февраля".

Потерянные

Для одних "новостей" главным показателем эффективности остается количество "лайков", цитирований и "эксклюзив": главное – первыми опубликовать новость "с фронта", поставить кликбейтный заголовок, похвастаться "инсайдом", не задумываясь о пользе или вреде действий.

Читайте также Этим вредят ВСУ, – Маляр отреагировала на информацию о занятых улицах в Херсоне

Другие представители политикума, не обнаружив себя во время войны, скрываются от реальности в старой парадигме мышления.

Они продолжают жить во времени, где были политические проекты, рейтинги, выборы и электорат.

Сидя в ресторанах, размышляют о политических перспективах, говоря: когда все это кончится? Кончится что? Война за выживание?

Свобода слова на войне

Периодически встречаясь с иностранными журналистами, недавно услышал: "Вау, у вас такая свобода слова!" Да, даже во время войны. И мы гордимся этим. Но следует помнить, что свобода предполагает и ответственность.

Из-за страха российских офицеров сообщать плохие известия с передовой, иногда российское командование узнает новости с фронта из наших соцсетей. Это зафиксированный факт.

Так что иногда, желая сообщить известие "с передовой", нужно остановиться, посчитать до 10 и подумать: делаю ли я пользу этим действием своей армии, не помогаю ли я врагу?

Чей-то "оперативный инсайд" и жажда "лайков" могут стоить жизням украинских защитников.

У Кремля есть план уничтожения стран Балтии – смотрите видео: