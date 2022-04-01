"Человеческий фактор" снова карает оккупантов в Белгороде
1 апреля 2022 , 10:46Читати новину українською
Источник:фейсбук Юрия Мысягина
В российском Белгороде неожиданно загорелась и хорошо пылает местная нефтебаза.
Напомню, что пару дней назад в Белгороде также неожиданно взорвались военные склады.
Неужели снова "человеческий фактор" После склада боеприпасов в Белгороде вспыхнула нефтебаза
А кто же это сделал?
И не надо рассказывать, что это произошло в результате какого-то авиаудара ВС Украины. Это ложь!
Руководство России давно заявило, что вся артиллерия и авиация Украины уже уничтожена.
Россия еще несколько недель назад радостно отчиталась об уничтожении украинской авиации / Скриншот
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#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: