Может спасти жизнь: в полиции рассказали, как действовать родителям с детьми при появлении человека с оружием

Полиция говорит, что алгоритм действий родителей с детьми зависит прежде всего от расстояния между ними и злоумышленником. Однако отмечают, что если человек получил огнестрельное оружие – это уже опасность и нужно действовать.

Глава украинской ювенальной полиции Василий Богдан поделился инструкциями по Укринформ.

Что делать, если видишь стрелка?

Правоохранители объяснили, что если стрелок находится от вас на расстоянии, например в конце улицы, через дорогу– то важно не привлекать его внимания. Нельзя кричать и резко бежать. Лучше изменить маршрут, но спокойно, не привлекая внимания преступника. Надо поскорее повернуть за сторону здания, зайти в подъезд или в магазин.

Богдан отметил, что взрослые должны сначала обеспечить себе безопасность и только потом сообщать тех, кто идет навстречу, и звонить в полицию 102 или 112.

Если этот человек находится в непосредственной близости– избегайте зрительного контакта, не смотрите в глаза, не рассматривайте оружие. Для агрессора это может стать вызовом или сигналом, что вы свидетель,

– рассказал Василий Богдан.

‎В этом случае взрослому с ребенком нужно не делать резких движений в кармане или в сумку, ибо это может быть расценено как попытка достать ответное оружие.

Он говорит, что нужно увеличивать дистанцию, постепенно и спокойно отходить по диагонали, пытаясь найти ближайшее укрытие, каким может стать: дерево, угол стены, массивная тумба.

Что делать, когда человек с оружием начал стрелять?

Глава ювенальной полиции отметил, что если злоумышленник достал оружие, но еще не стреляет, то эти секунды нужно использовать, чтобы исчезнуть из его поля зрения. Не нужно ждать первого выстрела. ‎Если вы находитесь в помещении, нужно идти к запасному выходу, если на улице– за любое препятствие.

Если человек уже начал стрелять, то взрослым с детьми нужно упасть там, они не стоят. Взрослый должен прикрыть ребенка собой. ‎

Нет времени бежать в хранилище, если пули уже улетают. Стрелец часто ищет движущиеся мишени. Недвижимый человек на земле имеет больше шансов остаться незамеченным,

– советует глава ювенальной полиции.

Отползать в более безопасное место можно только в случае, если взрослый с ребенком уверен, что стрелок их не видит.

Полицейский ‎объяснил, что извещать правоохранителей необходимо, но делать это только, когда взрослый с ребенком уже забаррикадирован или надежно спрятан, и это не будет угрожать их безопасности.

Он рассказал, что это можно сделать в приложении "112". Он назвал приложение лучшим вариантом в таких ситуациях, аргументируя тем, что это безопаснее, чем разговор по телефону, которую может услышать стрелок. Приложение посылает сигнал о помощи или текстовом сообщении.

Как правильно звонить в полицию во время стрельбы?

Богдан объяснил, как правильно и безопасно разговаривать с полицией в следующих ситуациях:

Говорить шепотом, прикрывая микрофон с рукой.

Если говорить опасно– просто набрать номер и остаться на линии: оператор сможет услышать, что происходит вокруг.

В сообщении или голосом, по возможности, взрослым нужно кратко и четко сообщить: точный адрес или ориентиры, описание стрелка (одежда, возраст, вид оружия), что происходит: человек "стреляет" или "просто держит оружие в руках", количество взрослых и детей в их укрытии. ‎

Он говорит, что если человек только достал оружие, но еще не стреляет– сообщение в полицию может предотвратить трагедию. Но делать это можно только находясь в безопасности.

Какие последние новости о теракте в Голосеевском районе?

Психологическое состояние киевского стрелка определит посмертная экспертиза. Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что она должна определить, в качестве подозреваемого получил медицинскую справку для владения оружием.

Террорист тренировался стрелять дома и готовил оружие в боевую готовность, перед тем как устроить стрельбу в Киеве. Он использовал язык вражды, восклицал нацистские поздравления и призывал к насилию на идеологической почве.

Напомним, что стрельба в Киеве, состоявшаяся 18 апреля, была квалифицирована как теракт с погибшими и ранеными. Стрелец, мужчина 1968 года рождения, использовал зарегистрированное огнестрельное оружие, в результате чего погибли шесть человек, среди которых ребенок получил ранения.