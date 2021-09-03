Человек занят, – Зеленский не знает, когда Байден сможет посетить Украину

Джозеф Байден на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что хотел бы посетить Украину. Конечно, президент Украины пригласил его.

Впрочем, ответа, когда это может произойти, пока нет. Ведь, как пояснил Владимир Зеленский, Байден – человек занятой.

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"Мы пригласили"

В общем Владимир Зеленский признался, что положительно оценивает свой визит. США он назвал стратегическим партнером, который таков на деле, а не только на словах. Как доказательство этого – совместное заявление обоих президентов, опубликованное по итогам встречи.

Относительно визита Байдена в Украину, то главное сделано – президента США пригласили.

Мы пригласили, когда сможет (приедет – 24 канал)... Человек занят,

– сказал Зеленский.

Байден заявил, что хочет в Украину

Джозеф Байден на встрече 1 сентября с Зеленским заявил, что в будущем хочет приехать с визитом в Украину.

В Украине Байден был аж 6 раз, однако ни одного – в качестве президента.

Он посещал Украину в должности вице-президента в 2009, 2014-м, 2015-м годах. Последний раз в Киеве он был в январе 2017 года. Тогда он встречался с Виктором Ющенко, Виктором Януковичем, Юлией Тимошенко, Арсением Яценюком и Петром Порошенко.

На посту президента США Байден впервые приехал в Европу в июне 2021 года. Он встретился с Владимиром Путиным, был на саммите G7.

Полный текст публикации "Голоса Америки"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты своего визита в США Российской службе "Голоса Америки". Он, в частности, сообщил, что пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину.