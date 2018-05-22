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Человек, который выжил после пьянки метиловым спиртом, сбежал из больницы

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Из Бориспольской больницы сбежал мужчина, который единственный выжил после вчерашней попойки. В результате отравления суррогатным алкоголем в Борисполе на Киевщине погибли шесть человек, еще один – пострадал.

Об этом сообщил корреспондент 24 Канала.

"Муж сбежал утром. Он сообщил врачам, что перед тем, как принять метиловый спирт, употребил один литр водки. Врачи утверждают, что по химической реакции водка заблокировала действие метилового спирта. Следовательно, на мужчину этот спирт не подействовал, и ему повезло выжить", – отмечает корреспондент.

Читайте также: В Борисполе погибли шесть человек от отравления суррогатным алкоголем

По его словам, людей, которые вчера употребляли метиловый спирт, начали доставлять в больницу еще вчера, в понедельник, 21 мая. Сначала доставили в больницу двух погибших, за жизнь четырех других лиц врачи боролись, однако, спасти не смогли.

Юрий сообщил, что метиловый спирт принесла одна из женщин, которая была на этой пьянке. Полиция расследует данный факт, а врачи отмечают, что для фатального случая хватает всего 100 миллилитров метилового спирта.

Теги: Новости Украины ГСЧС Алкоголь Новости Борисполя
Источник: 24 Канал
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