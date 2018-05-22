Чоловік, який вижив після пиятики метиловим спиртом, втік з лікарні

З Бориспольської лікарні втік чоловік, який єдиний вижив після вчорашньої пиятики. Внаслідок отруєння сурогатним алкоголем у Борисполі, що на Київщині, загинули шестеро осіб, ще одна – постраждала.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу.

"Чоловік втік зранку. Він повідомив лікарям, що перед тим, як вжити метиловий спирт, вжив одну літру горілки. Лікарі стверджують, що по хімічній реакції горілка заблокувала дію метилового спирту. Відтак, на чоловіка цей спирт не подіяв і йому пощастило вижити", – зазначає кореспондент.

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За його словами, людей, які вчора вживали метиловий спирт почали доставляти до лікарні ще вчора, у понеділок, 21 травня. Спочатку доставили до лікарні двох загиблих, за життя чотирьох інших осіб, лікарі боролися, однак, врятувати не змогли.

Юрій повідомив, що метиловий спирт принесла одна з жінок, яка була на цій пиятиці. Поліція розслідує даний факт, а лікарі зазначають, що для фатального випадку вистачає всього 100 мілілітрів метилового спирту.