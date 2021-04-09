США как стратегический партнер Украины не позволят никому безнаказанно начать новые агрессивные действия в Украине. В Офисе Президента убеждены, что разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского состоялся тогда, когда был больше всего нужен. Он засвидетельствовал о поддержке со стороны Соединенных Штатов.

В интервью изданию заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква прокомментировал недавний телефонный разговор президентов Украины и США.

Читайте также МИД и ОП активно работают над организацией встречи Зеленского и Байдена, – Маркарова

Байден заверил Зеленского в поддержке США

По его словам, лидеры государств обсудили обострение на Донбассе. Президент Украины изложил свое видение, каким образом США могут помочь Украине в этой ситуации. Соединенные Штаты заверили, что не оставят Украину наедине.

Жовква подчеркнул, что самым важным является то, что украинская сторона получила тот единственный ответ, который и должна была получить от стратегического партнера.

США не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия в нашем регионе. Это и есть основной месседж разговора двух лидеров,

– отметил заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что президенты говорили и о временно оккупированном Крыме, и о важности участия США в подготовке саммита Крымской платформы. Не обошли вниманием тему евроатлантической интеграции, в частности вопрос получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

"Этот разговор состоялся именно в то время, когда он был наиболее нужным. Это был рабочий разговор лидеров двух государств, которые имеют много общих интересов", – убежден Жовква.

Он отметил также, что в начале разговора Байден выразил уверенность, что переговоры станут содержательными. "Так и получилось: вместо запланированных полчаса они длились почти 50 минут и касались многих вопросов", – уточнил заместитель главы ОП.

Жовква также заверил, что Байден дал четко понять: США понимают, что происходит на востоке Украины, и у Вашингтона нет иллюзий в отношении России.

Обратите внимание В разговоре с Байденом Зеленский заверил, что будет бороться с олигархами

Первый разговор Зеленского и Байдена: основное