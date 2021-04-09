В чем Байден заверил Зеленского: в ОП рассказали детали
США как стратегический партнер Украины не позволят никому безнаказанно начать новые агрессивные действия в Украине. В Офисе Президента убеждены, что разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского состоялся тогда, когда был больше всего нужен. Он засвидетельствовал о поддержке со стороны Соединенных Штатов.
Источник:Lb.ua
В интервью изданию заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква прокомментировал недавний телефонный разговор президентов Украины и США.
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Байден заверил Зеленского в поддержке США
По его словам, лидеры государств обсудили обострение на Донбассе. Президент Украины изложил свое видение, каким образом США могут помочь Украине в этой ситуации. Соединенные Штаты заверили, что не оставят Украину наедине.
Жовква подчеркнул, что самым важным является то, что украинская сторона получила тот единственный ответ, который и должна была получить от стратегического партнера.
США не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия в нашем регионе. Это и есть основной месседж разговора двух лидеров,
– отметил заместитель руководителя ОП.
Он добавил, что президенты говорили и о временно оккупированном Крыме, и о важности участия США в подготовке саммита Крымской платформы. Не обошли вниманием тему евроатлантической интеграции, в частности вопрос получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.
"Этот разговор состоялся именно в то время, когда он был наиболее нужным. Это был рабочий разговор лидеров двух государств, которые имеют много общих интересов", – убежден Жовква.
Он отметил также, что в начале разговора Байден выразил уверенность, что переговоры станут содержательными. "Так и получилось: вместо запланированных полчаса они длились почти 50 минут и касались многих вопросов", – уточнил заместитель главы ОП.
Жовква также заверил, что Байден дал четко понять: США понимают, что происходит на востоке Украины, и у Вашингтона нет иллюзий в отношении России.
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Первый разговор Зеленского и Байдена: основное
- Телефонный разговор между президентами Украины и США состоялся 2 апреля.
- Ранее, по информации американских СМИ, его откладывали из-за "недостаточной борьбы с коррупцией". Однако скопление российской армии у границ Украины и обострение на Донбассе все изменили.
- Байден подчеркнул, что США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским инициировал Белый дом.
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