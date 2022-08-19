Сейчас Путин ищет варианты "красивого выхода" для своих войск из правобережной части Херсонской области. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Эксперт отметил, что на Правобережье Херсонской области оккупанты понимают всю сложность своей ситуации. В то же время глава кремля может и дальше повышать ставки.
Там игра идет в одни ворота. Там нет никакой инициативы, они только обороняются. путин мыслит не как психически здоровый человек. Он постоянно действует нелинейно, постоянно повышает ставки, постоянно у него какие-то ходы. Поэтому нельзя прогнозировать, о чем он сейчас думает и что он будет дальше делать,
– объяснил Нарожный.
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По его мнению, какой бы шаг сейчас не сделал бы путин – это для него будет только хуже.
"У него сейчас ситуация очень плохая. Он сейчас ищет пути, как красиво выйти из ситуации в Херсоне. Поэтому он может готовиться к наступательной операции в Донбассе, чтобы показать свою состоятельность. Но этот вопрос больше в политической плоскости лежит", – резюмировал эксперт.
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Ситуация в Херсонской области: что известно
- По данным источников 24 канала в разведке, 18 августа российское командование тайно разослало своему руководству в Запорожье и Херсонской области инструкции по действиям в случае серьезных обстрелов или атак со стороны Украины.
- 19 августа украинские военные нанесли еще один удар по Каховскому мосту.
- российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что сегодня ясно, что стратегически путин проиграл эту войну, когда не смог захватить Киев. А освобождение Херсона станет для кремлевского диктатора настоящим шоком.
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