Сейчас Путин ищет варианты "красивого выхода" для своих войск из правобережной части Херсонской области. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Эксперт отметил, что на Правобережье Херсонской области оккупанты понимают всю сложность своей ситуации. В то же время глава кремля может и дальше повышать ставки.

Там игра идет в одни ворота. Там нет никакой инициативы, они только обороняются. путин мыслит не как психически здоровый человек. Он постоянно действует нелинейно, постоянно повышает ставки, постоянно у него какие-то ходы. Поэтому нельзя прогнозировать, о чем он сейчас думает и что он будет дальше делать,

– объяснил Нарожный.

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По его мнению, какой бы шаг сейчас не сделал бы путин – это для него будет только хуже.

"У него сейчас ситуация очень плохая. Он сейчас ищет пути, как красиво выйти из ситуации в Херсоне. Поэтому он может готовиться к наступательной операции в Донбассе, чтобы показать свою состоятельность. Но этот вопрос больше в политической плоскости лежит", – резюмировал эксперт.

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Ситуация в Херсонской области: что известно

По данным источников 24 канала в разведке, 18 августа российское командование тайно разослало своему руководству в Запорожье и Херсонской области инструкции по действиям в случае серьезных обстрелов или атак со стороны Украины.

19 августа украинские военные нанесли еще один удар по Каховскому мосту.

российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что сегодня ясно, что стратегически путин проиграл эту войну, когда не смог захватить Киев. А освобождение Херсона станет для кремлевского диктатора настоящим шоком.