Зараз путін шукає варіанти "красивого виходу" для своїх військ з правобережної частини Херсонщини. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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Експерт зазначив, що на Правобережжі Херсонщини окупанти розуміють всю складність своєї ситуації. Водночас глава кремля може й надалі підвищувати ставки.
Там гра йде в одні ворота. Там немає ніякої ініціативи, вони тільки обороняються. путін мислить не як психічно здорова людина. Він постійно діє нелінійно, постійно підвищує ставки, постійно в нього якісь ходи. Тому не можна прогнозувати, про що він зараз думає і що він буде далі робити,
– пояснив Нарожний.
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На його думку, який би крок зараз не зробив би путін – це для нього буде тільки гірше.
"У нього зараз ситуація дуже погана. Він зараз шукає шляхи, як красиво вийти із ситуації у Херсоні. Тому він може готуватися до наступальної операції на Донбасі, щоб показати свою спроможність. Але це питання більше у політичній площині лежить", – резюмував експерт.
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Ситуація на Херсонщині: що відомо
- За даними джерел 24 каналу в розвідці, 18 серпня російське командування таємно розіслало своєму керівництву на Запоріжжі та Херсонщині інструкції щодо дій у випадку серйозних обстрілів чи атак з боку України.
- 19 серпня українські військові завдали ще одного удару по Каховському мосту.
- російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський вважає, що сьогодні цілком зрозуміло, що стратегічно путін програв цю війну, коли не зміг захопити Київ. А звільнення Херсона стане для кремлівського диктатора справжнім шоком.
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