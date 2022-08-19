російські військові можуть мати гостру нестачу боєприпасів впродовж наступних кількох тижнів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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Активність ворога зменшилась
Експерт зазначив, що на сьогодні головним напрямком для нових ударів є тимчасово окупований Крим.
Це дуже сильний удар по моралі військ. Через це також у 3 – 5 разів зменшилась кількість обстрілів по ЗСУ на Херсонському напрямку. Якщо такий тиск ми будемо тримати й надалі, у російського війська критично мало боєприпасів буде впродовж тижнів,
– вважає Нарожний.
З його слів, для українського війська головну загрозу становить не авіація противника, а артилерія. З цієї причини першочерговими цілями є артилерійські склади.
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"Артилерія дає 80% ураження. Але тут є позитив: всі ті удари були спрямовані по складах артилерійських боєприпасів. Головні були поблизу Джанкоя – Майське й Азовське, де вдарили по складу "Градів", "Ураганів" і ствольної артилерії. Це для нас в плюс", – пояснив аналітик.
Також він додав, через "бавовну" поблизу Джанкоя на 1 – 2 доби зупинилося залізничне сполучення.
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Херсону перекрили "кисень"
Нарожний підкреслив, що через низку ударів угруповання російських військ у Херсоні фактично відрізане через систематичні удари по Новокаховському, Антонівських мостах, а також по мосту через річку Інгулець.
Можна сказати, що ЗСУ почали системно перекривати "кисень" всього постачання військам, які знаходяться у Херсоні. Відлік пішов на тижні, коли там ситуація стане критичною,
– резюмував експерт.
"Бавовна" у Криму: що відомо
- На тимчасово окупованому півострові у серпні сталася низка вибухів. Перша "бавовна" сталася 9 серпня у Новофедорівці, де розташований військовий аеродром "Саки".
- Вдруге у Криму було неспокійно 16 серпня. Тоді "бавовна" завітала у Джанкойський район, внаслідок чого було пошкоджено залізницю й трансформаторну підстанцію.
- В обох випадках детонували боєприпаси окупантів. Також повідомлялося про вибухи у військовій частині окупантів.
- 18 серпня повідомлялося про вибухи у Керчі біля кримського мосту. Також близько 4 вибухів пролунало на аеродромі Бельбек.
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