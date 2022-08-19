Україна – єдина і в радості, і в горі

Це констатували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там нагадали, що провідні колаборанти поспіхом вивозять свої сім'ї з Криму.

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Для цього російські окупанти навіть перекривали керченський міст. Окрім того, у Центрі стратегічних комунікацій підкреслили, що вперше за час війни на карті повітряних тривог з'явився Севастополь.

Це підкреслює, що Україна – єдина. І в радості, і в горі,
– йдеться у повідомленні.

Врешті-решт, Центр стратегічних комунікацій заявив, що кримський міст виявився не таким безпечним, як переконували росіяни.

"Але з мостом ми ще навіть і не починали", – додали в урядовій організації.

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