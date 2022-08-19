Україна – єдина і в радості, і в горі
Це констатували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там нагадали, що провідні колаборанти поспіхом вивозять свої сім'ї з Криму.
До речі Що ж тоді на День Незалежності: у мережі жартують після "бавовни" у Керчі та Бельбеку
Для цього російські окупанти навіть перекривали керченський міст. Окрім того, у Центрі стратегічних комунікацій підкреслили, що вперше за час війни на карті повітряних тривог з'явився Севастополь.
Це підкреслює, що Україна – єдина. І в радості, і в горі,
– йдеться у повідомленні.
Врешті-решт, Центр стратегічних комунікацій заявив, що кримський міст виявився не таким безпечним, як переконували росіяни.
"Але з мостом ми ще навіть і не починали", – додали в урядовій організації.
Що відомо про "бавовну" в окупованому Криму
- На тимчасово окупований Кримський півострів у серпні прийшла війна, хоча в росії були впевнені, що цього не станеться. Перша "бавовна" сталася 9 серпня в Новофедорівці, де військовий аеродром росіян Саки. Унаслідок "бавовни" було знищено від 8 до 24 російських літаків.
- Вдруге в Криму було неспокійно 16 серпня. Тоді "бавовна" завітала у Джанкойський район, внаслідок чого було пошкоджено залізницю і трансформаторну станцію. Також повідомлялося про вибухи у військовій частині окупантів.
- Ввечері 18 серпня повідомлялося про вибухи в Керчі біля кримського мосту. Також близько 4 вибухів пролунало на аеродромі Бельбек.
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