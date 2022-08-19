Украина – единая и в радости, и в горе

Это отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Там напомнили, что ведущие коллаборанты спешно вывозят свои семьи из Крыма.

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Для этого российские оккупанты даже перекрывали керченский мост. Кроме того, в Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что впервые за время войны на карте воздушных тревог появился Севастополь.

Это подчеркивает, что Украина – единая. И в радости, и в горе,

– говорится в сообщении.

В конце концов, Центр стратегических коммуникаций заявил, что крымский мост оказался не столь безопасным, как убеждали россияне.

"Но с мостом мы еще даже не начинали", – добавили в правительственной организации.

Что известно о "хлопке" в оккупированном Крыму

На временно оккупированный Крымский полуостров в августе пришла война, хотя в россии были уверены, что этого не произойдет. Первый "хлопок" произошел 9 августа в Новофедоровке, где военный аэродром россиян Саки. В результате "хлопка" было уничтожено от 8 до 24 российских самолетов.

Второй раз в Крыму было неспокойно 16 августа. Тогда "хлопок" посетил Джанкойский район, в результате чего была повреждена железная дорога и трансформаторная станция. Также сообщалось о взрывах в воинской части оккупантов.

Вечером 18 августа сообщалось о взрывах в Керчи у крымского моста. Также около 4 взрывов раздалось на аэродроме Бельбек.

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