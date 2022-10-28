По мнению вице-президента GLOBSEC Brussels Роланда Фройденштайна, которой он поделился в интервью 24 каналу, у России есть все шансы повторить сценарий 1917-х годов. А это значит, что полномасштабная война в Украине, вероятно, станет причиной краха новой недоимперии.

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Что будет, когда Путин покинет Кремль

Как отмечает Фройденштайн, диктатор все же покинет Кремль. Правда, сделает он это не по доброй воле. И на тот момент, уверен аналитик, сама страна уже будет в "ужасном состоянии".

На это повлияет ряд факторов, в частности:

военное поражение;

экономическая катастрофа;

регионы, желающие покинуть федерацию;

возможный коллапс общественного порядка в отдельных регионах.

Все это, предполагает Фрейденштайн, даст преемнику Путина своеобразный карт-бланш. Ведь у него будут возможности сделать что-нибудь фундаментально противоположное. То, что за 22 года правления диктатора не происходило. Но есть одно "но"...

Не следует ожидать, что в России сразу же наступит расцвет демократии и свободы. По его мнению, это вещи, которые следует исключить вообще.

Но я могу предположить, что будет что-то вроде сценария 1917-х годов. То есть тогда это была буржуазная революция, а сейчас будет революция силовиков, военных или технократов или путч. И это все может привести к смещению даже в более националистическом направлении,

– подчеркнул аналитик.

После этого, говорит Фройденштайн, Россию ожидает вторая фаза. Речь идет об очередном путче или революции, которые в очередной раз изменят режим. И эти два изменения режимов, считает аналитик, должны произойти если не в течение следующих месяцев, то лет.

Тем временем военная верхушка России уже начинает ссориться между собой. Прислужники Путина настолько сильно критикуют командование российской армией, что уже начинают друг другу дифирамбы хвалебные петь.

Пригожин может стать за штурвал

Ладно, может быть, "повар Путина" и не возглавит минобороны России. Но у него есть все задатки к тому, чтобы сделать регулярное войско страны-агрессора чем-то ничтожным и скудным.

Об этом свидетельствует по меньшей мере то, что у ЧВК "Вагнера" есть шансы стать отдельной армией. Более того, ее бойцов будут обеспечивать тяжелым вооружением и авиацией. Это предполагается в Институте по изучению войны.

Кадыров, к слову, в восторге от Пригожина. Недавно он изложил в своем телеграме сообщение, в котором нахваливал "повара Путина". В то же время он подверг критике Лапина, присутствие которого на фронте руководитель тикток-войск не наблюдал. Более того, он выразил сомнение, заслуженно ли генерал-полковник получил звезду за взятие Лисичанска.

Правда, сложно назвать войско самого Пригожина элитным. В нем сражаются заключенные, да и вообще все, кого только могли нагрести. Так, недавно стало известно, что пополняют ряды ЧВК "Вагнера" зеки, больные ВИЧ и гепатитом С.

А в своих мотивирующих речах сам Пригожин честно предупреждает, что ожидает "мобиков". Он отмечает, что "дороги назад нет". И это должно подталкивать тех, кто хочет воевать, ко мнению, что с фронта они вернутся только в пакетах.

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