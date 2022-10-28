На думку віцепрезидента GLOBSEC Brussels Роланда Фройденштайна, якою він поділився в інтерв'ю 24 каналу, Росія має всі шанси повторити сценарій 1917-х років. А це означає, що повномасштабна війна в Україні цілком імовірно стане причиною краху нової недоімперії.

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Що буде, коли Путін покине Кремль

Як зазначає Фройденштайн, диктатор таки покине Кремль. Щоправда, зробить він це не з доброї волі. І на той момент, переконаний аналітик, сама країна вже буде у "жахливому стані".

На це вплине низка чинників, зокрема:

військова поразка;

економічна катастрофа;

регіони, які захочуть залишити федерацію;

можливий колапс громадського порядку в окремих регіонах.

Усе це, припускає Фройденштайн, дасть наступнику Путіна своєрідний карт бланш. Адже у нього будуть можливості зробити щось фундаментально протилежне. Те, чого за 22 роки правління диктатора не відбувалося. Але є одне "але"...

Не слід очікувати, що в Росії відразу ж настане розквіт демократії та свободи. На його думку, це речі, яких слід виключити взагалі.

Але я можу припустити, що буде щось на кшталт сценарію 1917-х років. Тобто тоді це була буржуазна революція, а зараз буде революція силовиків, військових чи технократів, або путч. І це все може спричинити зсув навіть у більш націоналістичному напрямку,

– наголосив аналітик.

Після цього, каже Фройденштайн, на Росію очікує друга фаза. Мовиться про черговий путч або революцію, які вкотре змінять режим. І ці дві зміни режимів, вважає аналітик, мають статися якщо не упродовж наступних місяців, то років.

Тим часом військова верхівка Росії вже починає чубитися між собою. Посіпаки Путіна настільки сильно критикують командування російською армією, що вже починають одні одному дифірамби хвалебні співати.

Пригожин може стати за штурвал

Гаразд, можливо, "кухар Путіна" і не очолить міноборони Росії. Але в нього є всі задатки до того, щоб зробити регулярне військо країни-агресорки чимось нікчемним і мізерним.

Про це свідчить щонайменше те, що ПВК "Вагнера" має шанси стати окремою армією. Ба більше, її бійців забезпечуватимуть важким озброєнням і авіацією. Це припускають в Інституті з вивчення війни.

Кадиров, до слова, у захваті від Пригожина. Нещодавно він виклав у своєму телеграмі допис, в якому нахвалював "кухаря Путіна". Водночас він розкритикував Лапіна, присутність якого на фронті очільник тікток-військ не спостерігав. Ба більше, він висловив сумнів, чи заслужено генерал-полковник отримав зірку за взяття Лисичанська.

Правда, складно назвати військо самого Пригожина елітним. У ньому воюють в'язні, та й узагалі всі, кого тільки могли нагребти. Так, нещодавно стало відомо, що поповнюють лави ПВК "Вагнера" зеки, хворі на ВІЛ і гепатит С.

А у своїх мотивуючих промовах сам Пригожин чесно попереджає, що очікує на "мобіків". Він наголошує на тому, що "дороги назад немає". І це має підштовхувати тих, хто хоче воювати, до думки, що з фронту вони повернуться лише у пакетах.

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