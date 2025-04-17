Вероятно, президент США реально верит, что сможет разъединить Москву и Пекин, а Путин поможет ему урегулировать ситуацию с Ираном. Об этом 24 Каналу сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, однако иллюзии Трампа могут легко его погубить.

Читайте также Байден выжидал: демократы решительно пошли в контратаку на Трампа

На какой стадии раскол в команде Трампа по Украине

В последние дни четко прослеживаются различия в заявлениях Белого дома и Государственного департамента США. В частности, пресс-секретарь Государственного департамента говорит, что нормальные отношения с Россией будут только после мира в Украине, соответственно невозможно восстановление контактов со страной-агрессором пока идет война.

В то же время Белый дом избегает таких формулировок и наоборот говорит, мол, давайте думать над сотрудничеством, инвестиционными проектами. Раскол в вопросе Украины в США уже наблюдается, но пока он на первой стадии.

Посмотрим, что будет дальше, ведь когда говорят о военной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов Америки, то 90% этой поддержки вообще-то идет компаниям военно-промышленного комплекса США. Все они получают существенные деньги от проектов по помощи Украине. Поэтому американские компании заинтересованы в том, чтобы продолжалась поддержка Украины,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Сейчас в США происходит внутриполитическая борьба. Госсекретарь Марко Рубио отмечает, что если Белый дом остановит помощь Украине, то фактически ограничит военно-промышленные компании США, что негативно повлияет на отношения администрации Трампа с представителями этого сектора.

Обратите внимание Как таможенная война разрушает оборонную промышленность США и почему Трамп не хочет продавать Украине оружие

Кроме этого, определенные представители Республиканской партии недовольны последствиями тарифов Трампа. В то же время президент США утверждает, что введенные пошлины якобы приносят США рекордные поступления и снижают цены на продукты.

В частности, сенатор от штата Айова от Республиканской партии, занимающий должность с 1981 года, заявил, что если политика Трампа не даст эффекта, то через 2 месяца Конгресс США заберет у него статус чрезвычайной ситуации в экономике и начнет корректировать его политику.

Трампу вряд ли понравится ситуация, при которой его будет ограничивать Конгресс, который он считал, находящимся под его контролем, но перспективы вполне вероятны. Все же есть определенное недовольство эффектом от действий Трампа в экономической сфере, ведь цены растут, экономическое положение населения ухудшаются и для него аргументы Рубио и Кит Келлога будут играть большую роль,

– добавил Ус.

По его мнению, иллюзии Трампа получить от России роль анти-Китая не оправдаются и это будет усиливать негатив к нему со стороны представителей Республиканской партии в Конгрессе, что будет способствовать формированию антитрамповской коалиции среди демократов и рейганистов-республиканцев.

К слову, бывший президент США Джо Байден публично раскритиковал действия новой администрации США, намекая на Дональда Трампа. Он заявил, что менее чем за 100 дней после передачи власти правительство нанесло "разрушения и ущерб", которые "буквально захватывают дух".