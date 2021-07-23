В соглашении Меркель – Байдена говорится, в частности, о сохранении транзита российского газа через украинскую ГТС. Также там упоминается о возможных антироссийских санкциях.

Коротко о соглашении между США и Германией

Якобы если Россия будет пытаться использовать энергию как оружие или будет осуществлять другие агрессивные действия против Украины, Берлин допускает введение новых ограничений.

Также Германия и США обещают создать "зеленый фонд", в который совместно будут привлекать деньги. На это предварительно планируется выделить 1 миллиард долларов.

Обратите внимание! Вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина отметила, что у этой сделки нет никаких перспектив и гарантий безопасности для Украины.

Из-за отсутствия гарантий безопасности украинская власть требует консультаций с Еврокомиссией и Германией. Соответствующую ноту украинское МИД уже направило в Брюссель и Берлин.

В случае введения в эксплуатацию "Северного потока-2" доля российского газа на немецком рынке может достигнуть почти 50%. Стоимость поставки голубого топлива в Кремле пока не озвучивали.