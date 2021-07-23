В угоді Меркель – Байдена мовиться, зокрема, про збереження транзиту російського газу через українську ГТС. Також там згадується про ймовірні антиросійські санкції.

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Коротко про угоду між США та Німеччиною

Мовляв, якщо Росія намагатиметься використовувати енергію як зброю чи здійснюватиме інші агресивні дії проти України, Берлін допускає запровадження нових обмежень.

Також Німеччина та США обіцяють створити "зелений фонд", в який спільно залучатимуть гроші. На це попередньо планують виділити аж 1 мільярд доларів.

Зверніть увагу! Віцепрем'єрка з питань інтеграції в ЄС та НАТО Ольга Стефанішина наголосила, що у цій угоді немає жодних перспектив та безпекових гарантій для України.

Через відсутність гарантій безпеки українська влада вимагає консультацій з Єврокомісією і Німеччиною. Відповідну ноту українське МЗС вже надіслало Брюсселю і Берліну.

У разі введення в експлуатацію "Північного потоку-2" частка російського газу на німецькому ринку може сягнути майже 50%. Вартості постачання блакитного палива у Кремлі поки не озвучували.