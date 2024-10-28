В чем главная опасность использования войск КНДР против Украины

Россия в ближайшие дни может увеличить количество войск Северной Кореи для участия в боевых действиях в Курской области, где ВСУ начали активные штурмы. Северокорейские солдаты согласно замыслу Путина должны заменить потери российской армии, за сутки они превышают 1000 человек.

Часто на самых горячих направлениях, в частности Покровском, противник, не имея стратегических резервов, маневрирует оперативными. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что потери врага заставляют Путина определенным образом их компенсировать.

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Применение Россией войск КНДР – серьезный сигнал

В Кремле были испытаны десятки различных способов как компенсировать потери личного состава российской армии на фронте. Очевидно, что эти северокорейские вояки – это, со слов Лакийчука, первый звоночек деятельности в этом направлении, которая со временем может усилиться.

Если речь идет о 11 – 12 тысяч северокорейских солдат, тогда их хватит на 2 – 3 недели боевых действий, учитывая суточные потери. Но само начало использования Россией северокорейских войск – это серьезный сигнал и он плохой,

– заметил Лакийчук.

Если Путину и Ким Чен Ыну удастся масштабировать этот опыт по привлечению войск КНДР в перспективе до 100 – 300 тысяч солдат, тогда, по словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", благодаря наличию северокорейских фейковых "бурятов" можно будет обойтись без проведения частичной мобилизации. Она крайне необходима России, однако ее очень не хочет объявлять Путин.

"Но у Кадырова его войска TikTok не меньше, они тоже идут на фронт. Тогда украинские военные даже говорят, что это хорошо, когда ими пополняется обменный фонд, потому что они стоят больше, чем тульские или псковские иваны. Однако относительно северокорейских солдат, которые могут оказаться в плену, возникает вопрос, стоят ли они что-то для своего лидера Ким Чен Ына или Путина?", – озвучил Лакийчук.

Напомним, первые войска из КНДР прибыли в Курскую область 23 октября. Издание The New York Times сообщило, что до 28 октября на Курщину Россия перебазирует дополнительные силы, еще 5 тысяч северокорейских солдат. Они будут направлены из Владивостока на самолетах Ил-76 на российский военный аэродром, а оттуда на поле боя.