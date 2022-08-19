Восстановление "проклятого треугольника", – исследователь указал на угрозу в отношениях с Турцией

Президент Турции Реджеп Эрдоган 18 августа впервые с 24 февраля приехал в Украину. Он хочет выступить миротворцем между Украиной и Россией, но сейчас у него нет таких возможностей.

Об этом для 24 каналу рассказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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"Ключевая угроза, которая существует в отношениях с Турцией – это восстановление так называемого проклятого треугольника "Россия, Украина, Турция". Когда отношения одной из этих стран зависят от отношений третьей. Когда Эрдоган поехал к путину, вел переговоры по Сирии, зерновое соглашение, возможность договора между Украиной и россией, то начал восстанавливать этот "проклятый треугольник", – сказал Семиволос.

Украина ответила Эрдогану

По словам эксперта, Украина должна помешать восстановить эту зависимость в отношениях трех стран. То есть оставить украинско-турецкое направление отдельным.

Мне кажется, что вчера украинцы с этим справились. Все прозвучавшие заявления как раз показали, что для нас важны именно двусторонние отношения,

– сказал Семиволос.

Не стоит радоваться заявлению Эрдогана

Турция позиционирует себя как надежный посредник в переговорах. Эрдоган после встречи с Зеленским 18 августа заверил, что его страна находится на стороне Украины. Однако, как считает Семиволос, это просто слова, потому что турецкий президент может поехать в Россию и назвать Путина лучшим другом.

"Отношения между Турцией и россией очень важны для безопасности Турции. Поэтому не нужно радоваться такому заявлению", – добавил Семиволос.

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Эрдоган в Украине

Турецкий президент встретился во Львове с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем. После переговоров Эрдоган сказал, что надеется на мирные переговоры между Украиной и Россией.

"Я верю в то, что война закончится за столом переговоров. По сути, Зеленский и Гутерриш соглашаются с этим. Дело в том, чтобы определить кратчайший и справедливый путь окончания войны", – отметил Эрдоган.

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