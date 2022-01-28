Чем меньше будут паниковать, тем больше гривна будет стабилизироваться, – Арахамия
Источник:"Слуга народа"
Давид Арахамия уверяет, что в Украине происходит не военная, а информационная операция по возможному вторжению России. Паника негативно влияет на экономику страны.
Экономическая ситуация, в частности курс гривны, тесно связана с настроениями украинцев. Об этом глава фракции "Слуга народа" сказал на брифинге
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Почему надо меньше паниковать
По словам Арахамии, чем больше реакций на информационные кампании, тем больше будет проседать гривна. То есть если люди будут забирать депозиты, уменьшать потребление. Политик назвал это обычным рыночным процессом спроса и предложения.
Чем меньше люди будут паниковать, тем больше гривна будет стабилизироваться,
– подчеркнул Арахамия.
Есть плюсы
В то же время Арахамия отметил, что Украина сейчас активно использует ситуацию в международной политике в свою пользу.
Из-за угроз эскалации количество наших международных контактов с ключевыми союзниками возросло. Есть разговоры о финансовых и инвестиционных делах. Также привлекают ресурсы для развития Украины.
Влияние угроз на экономику
В январе в информационном пространстве значительно увеличилось информации о вероятном нападении России. Об этом предупреждает американская и украинская разведка. Предполагают, что страна-агрессор может атаковать в феврале. Однако власти призывают граждан не паниковать, а сохранять спокойствие.
Такая ситуация действительно влияет на экономику. Например, 27 января курс доллара вырос до максимума с 2015 года. Национальный банк установил официальный курс на уровне 28,98 гривны за доллар.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
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