Совершенно другой уровень, – военный эксперт оценил беспилотники, которыми ударили по аэродромам России

Линия фронта сейчас проходит не только по территории Украины. У российских оккупантов, более чем за 600 километров, взрываются аэродромы.

Укроборонпром может производить полетные испытания своих дронов такого формата как Shahed 136. Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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"Момент в том, что технологически беспилотники очень просты. У нас нет никаких санкционных ограничений. Мы можем покупать чипы, программное обеспечение, можем пользоваться системами GPS. Есть возможность покупать двигатели в Австрии или производить сами", – сказал эксперт.

Война на русской территории

Нарожный отметил, что он не видел этого беспилотника, а читал о нем. Дрон ограничен лишь количеством топлива, поэтому, как сказал Нарожный, пролететь тысячу или полторы тысячи километров и донести от 50 до 100 килограммов взрывчатки не составляет технологической проблемы.

Думаю, такие дроны будут падать на всех военных аэродромах России, будут поджигать нефтебазы, уничтожать стратегические ракетоносители. Для меня было шоком, что на Энгельсе у россиян нет эшелонированной системы ПВО. Дроны легко пролетели и повредили все, что можно повредить. Мы бьем на их территории, – сказал эксперт.

Украина может производить двигатели для беспилотников

Российские СМИ сообщили, что атака была не украинскими дронами, а советскими Ту-141. По словам Нарожного, такое вооружение у нас есть и его использовали в качестве тестовых целей для ПВО. Следовательно, беспилотники нет смысла модернизировать.

"Скорость беспилотников могла составлять до 750 километров в час. Это совсем другой технологический уровень. Это скорость турбореактивного двигателя, используемого в крылатых ракетах. У нас есть предприятие "Мотор Сич", которое на поток может поставить производство таких двигателей", – считает Нарожный. .

Обратите внимание – Нарожный об ударах по российским аэродромам: смотрите видео

В России будут продолжаться взрывы

В Financial Times сообщили, что у Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов. Об этом рассказал советник украинского правительства по вопросам обороны. Однако пока неизвестно, что именно вызвало взрывы.

"Приступы повторяются. У нас нет ограничений на расстояние, и вскоре мы сможем достичь всех целей внутри России – в том числе в Сибири", – отметил чиновник.