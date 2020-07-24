В чем обвиняют вероятного сообщника луцкого террориста Кривоша
Следствие обвиняет 44-летнего харьковчанина Дмитрия Михайленко в поставках оружия луцком террористу Максиму Кривошу ("Плохому").
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Как сообщает следователь Дмитрий Дорошенко, у подозреваемого нашли такую же гранату (РГД-5), как и у Кривоша, информирует ТСН.
Интересно: Харьковский сообщник луцкого террориста регулярно отправлял ему оружие
По данным следствия, в течение июля 2020 года гражданин неоднократно через "Новую почту" пересылал разные посылки в города Украины:
- в Николаев;
- в города Черниговской области;
- в город Смела Черкасской области;
- в Тернопольскую область;
- в Одесскую область и Одессу;
- в Запорожскую область;
- в Севастополь.
Следователь заявил, что Дмитрий Михайленко 17 июля этого года отправил посылку в Луцк Максиму Кривошу. Отправка осуществлялась через отделение "Новой почты" в Харькове.
Что говорит защита Михайленко
Адвокат подозреваемого все отрицает. Он уверяет, что в посылке от харьковчанина в Луцк было не оружие, а коллекционные монеты. Подозреваемый же признает вину только в хранении оружия.
Сам задержанный утверждает, что является коллекционером и обменивался с Кривошем монетами, а контактировал с ним лишь раз – на форуме коллекционеров.
Мера предполагаемому сообщнику Кривоша
Прокуратура настаивала на взятии мужчины под стражу без залога. Однако 24 июля харьковский суд назначил Михайленко меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней с правом внесения залога. Сумма залога составляет 175 тысяч гривен.
Что известно о луцком теракте?
21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош ("Плохой") захватил автобус и взял в заложники 13 его пассажиров. Он удерживал их в течение 12 часов, после чего сдался полиции и отпустил заложников. Среди его требований было, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". В то же время, президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне". Кривош отпустил заложников именно после разговора с президентом и после того, как Зеленский выложил в фейсбук видео по требованию террориста.
Вечером того же дня задержали Дмитрия Михайленко по подозрению в помощи луцкому террористу. Именно посылки Кривошу с неизвестным содержимым стали причиной подозрений.
23 июля луцкому террористу Кривошу избрали меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.