Следствие обвиняет 44-летнего харьковчанина Дмитрия Михайленко в поставках оружия луцком террористу Максиму Кривошу ("Плохому").

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Как сообщает следователь Дмитрий Дорошенко, у подозреваемого нашли такую же гранату (РГД-5), как и у Кривоша, информирует ТСН.

Интересно: Харьковский сообщник луцкого террориста регулярно отправлял ему оружие

По данным следствия, в течение июля 2020 года гражданин неоднократно через "Новую почту" пересылал разные посылки в города Украины:

в Николаев;

в города Черниговской области;

в город Смела Черкасской области;

в Тернопольскую область;

в Одесскую область и Одессу;

в Запорожскую область;

в Севастополь.

Следователь заявил, что Дмитрий Михайленко 17 июля этого года отправил посылку в Луцк Максиму Кривошу. Отправка осуществлялась через отделение "Новой почты" в Харькове.

Что говорит защита Михайленко

Адвокат подозреваемого все отрицает. Он уверяет, что в посылке от харьковчанина в Луцк было не оружие, а коллекционные монеты. Подозреваемый же признает вину только в хранении оружия.

Сам задержанный утверждает, что является коллекционером и обменивался с Кривошем монетами, а контактировал с ним лишь раз – на форуме коллекционеров.

Мера предполагаемому сообщнику Кривоша

Прокуратура настаивала на взятии мужчины под стражу без залога. Однако 24 июля харьковский суд назначил Михайленко меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней с правом внесения залога. Сумма залога составляет 175 тысяч гривен.