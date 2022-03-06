Украина и Россия договорились о гуманитарном коридоре

Глава президентской фракции в парламенте Давид Арахамия заявил, что единственное, о чем удалось договориться на переговорах с Россией – это гуманитарный коридор.

К слову Мы боремся за результат, а не процесс – Арахамия о заявлениях НАТО

Он отметил, что многие застряли в городах, где активна фаза войны. В частности, речь идет о детях, женщинах и иностранных студентах из Китая, Индии, Пакистана и Турции.

Мы договорились с российской стороной, что мы будем делать гуманитарный коридор под наблюдением Красного Креста,

– сказал Арахамия.

Важно. 6-го марта должен был состояться вывоз гражданских из Мариуполя, но русские войска снова обстреляли гражданских. В Ирпене оккупанты взорвали железную дорогу, что заставляет людей эвакуироваться пешком.

Риски гуманитарных коридоров

Депутат Верховной Рады рассказал, что так называемые гуманитарные коридоры создают риски.

По его словам, риск для военных состоит в том, что при прекращении огня стороны могут осуществить перегруппировку военных сил.

В результате этих маневров враг может получить определенное преимущество.