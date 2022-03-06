Україна і Росія домовилися про гуманітарний коридор
Керівник президентської фракції в парламенті Давид Арахамія заявив, що єдине, про що вдалося домовитися на переговорах з Росією – це гуманітарний коридор.
До слова Ми боремося за результат, а не процес, – Арахамія про заяви НАТО
Він зазначив, що багато людей застрягли в містах, де активна фаза війни. Зокрема, йдеться про дітей, жінок та іноземних студентів з Китаю, Індії, Пакистану та Туреччини.
Ми домовилися з російською стороною, що ми будемо робити гуманітарний коридор під наглядом Червоного Хреста,
– сказав Арахамія.
Ризики гуманітарних коридорів
Депутат Верховної Ради розповів, що так звані гуманітарні коридори створюють ризики.
За його словами, ризик для військових полягає в тому, що під час припинення вогню сторони можуть здійснити перегрупування військових сил.
Унаслідок цих маневрів ворог може отримати певну перевагу.
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