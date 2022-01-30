Чем отличаются новогодние поздравления Зеленского и лидера Китая: интересные факты

1 февраля мир будет праздновать Китайский Новый год. Жителей КНР традиционно поздравит лидер Си Цзиньпин.

Новогоднее обращение главы Китайской Народной Республики является чрезвычайно важным для жителей и существенно отличается от приветствия украинского лидера. О различиях сайту 24 канал рассказал член Украинской ассоциации китаеведов и экономический аналитик Петр Шевченко.

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Как поздравляют жителей КНР

По словам аналитика, китайский лидер Си Цзиньпин очень конкретно поздравляет китайцев. В частности, в своем поздравлении политический деятель говорит об экономике, борьбе с коронавирусом, о некоторых особых моментах – о технических вещах, которые действительно важны для китайцев.

По его словам, китайцы внимательно слушают поздравление Си Цзиньпина и верят каждому его слову.

Язык программирует мышление. Китайский эмоциональный – это поисковый язык, на котором сложно "налить воду" или как-то скрашивать. Поэтому китайцев считают хладнокровными людьми,

– пояснил эксперт.

По словам эксперта, новогодние поздравления в Украине и Китае сильно разнятся / Фото Валентины Полищук, 24 канала

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Как в Украине

В Украине несколько иные устоявшиеся традиции. Как отметил Петр Шевченко, новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского более эмоциональное.

Новогоднее поздравление украинского президента содержит больше эмоций и апелляций к истории. Это не проблема президента, а проблема самого запроса общества,

– уточнил Шевченко.

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