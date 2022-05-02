Чем России угрожали эти дети и общежитие, – Зеленский прокомментировал циничные обстрелы россиян

Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам вечером 2 мая. Президент, в частности, прокомментировал циничные обстрелы оккупантами Одессы и Лисичанска.

Зеленский подчеркнул, что в результате вражеского огня по Одессе было разрушено общежитие, погиб 15-летний мальчик, а 17-летняя девушка получила обломочное ранение. 24 канал передает детали обращения президента.

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Зеленский отреагировал на циничные обстрелы оккупантами украинских городов 2 мая

Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу авиационных ударов оккупантами по мирной Одессе 2 мая.

Что это вообще? Зачем? Чем России угрожали эти дети и общежитие? А вот так они (русские – ред. 24 канал) воюют, вот и все,

– заметил президент.

Кроме того, Зеленский упомянул о Лисичанске, где сейчас в результате российского обстрела сгорела гимназия, которой было более 100 лет. Учебное заведение построили еще бельгийцы, и здание выдержало две мировые войны. Однако для современной России она, как видим, представляла угрозу, добавил президент.

К слову, Владимир Зеленский также подчеркнул, что за время полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля, Россия уже убила не менее 220 детей. При этом неизвестно точное количество погибших, ведь украинская власть не имеет доступа к временно оккупированным территориям нашего государства.

Вместе с тем по меньшей мере 1 570 учебных заведений были разрушены или повреждены в результате вражеских обстрелов. "Это чуть больше, чем за два месяца! Именно поэтому весь свободный мир объединился, чтобы никто не оправдывал нацизм. Чтобы никто не убивал детей. Чтобы не разрушал мирные города, как это делает Россия", – подытожил президент.

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Президент заявил, что если бы у него был выбор изменить какое-либо из своих предыдущих решений, он бы поступил так же. По его мнению, правильно было его решение или нет, в будущем будут решать люди.

Зеленский подчеркнул, что ни один украинец не согласится на смену государственных границ Украины, ведь это означало бы, что погибшие в этой войне потеряли свои жизни напрасно.

По словам президента, при содействии ООН Украине удалось вывезти 100 мирных жителей из заблокированного Мариуполя. Впрочем, к сожалению, организация не может присоединиться к вывозу из города наших военных и раненых.

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