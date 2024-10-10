Об этом в эфире 24 Канала отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен, рассказав, что там сейчас установлены баржи с боновыми заграждениями в 3 слоя, а сейчас россияне занимаются сваркой специальных конструкций.

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Россияне строят железную стену

Тизенгаузен рассказал, что эти конструкции напоминают гигантских стальных ежей. Их с помощью крана будут спускать под воду.

Россияне переживают, что не только надводные дроны, но и подводные беспилотники могут приплыть, поэтому со дна к поверхности выстраивают определенную железную стену. Параллельно Крымскому мосту строится дорога на сваях,

– сообщил политтехнолог.

По его словам, эксперты сошлись во мнениях, что это делается для быстрого мобильного передвижения огневых групп, которые должны будут отстреливать дроны или другие средства поражения.

Политтехнолог напомнил россиянам, проживающим в Крыму, что когда Путин начал полномасштабное вторжение, тогда даже не говорилось о том, что на полуостров будет что-то прилетать. Однако сейчас на пляжах и на остановках установлены бетонные укрытия, а флот из Крыма практически полностью "сбежал" в Новороссийск.

На яхт-клуб деньги есть, на ремонт пляжных зон – нет

Тизенгаузен подчеркнул, что положение тех, кто незаконно присутствует в Крыму и поддерживает Путина – ухудшается. Он отметил, что на полуострове повредили паромные переправы и в российском правительстве заявили, что Россия не будет их восстанавливать.

Путинские дружбаны, Ротенберги, куски земли уже повыдерали, практически всю Балаклаву. Когда-то там можно было ловить рыбу или купить ее у рыбаков, сейчас они ее закатывают перфорированной резиной, можно попрощаться с фауной и флорой Балаклавской бухты, там будет яхтовый клуб,

– рассказал Тизенгаузен.

Политтехнолог обратил внимание на то, что до того, как Россия аннексировала Крым, такого количества ограждений на южном берегу полуострова, закрытых пляжей, перекрытых дорожек еще не было.

Он отметил, что Путину Крым был нужен не для того, чтобы там улучшить жизнь людей, а лишь с целью продемонстрировать, что он якобы "великий завоеватель".

"На яхт-клубы Ротенбергов деньги есть, а после шторма столетия, когда ориентировочно 30 пляжей было повреждено, до сих пор ничего не отремонтировали. Путину был нужен Крым, чтобы показать, что под конец своей жизни он вырвал кусок земли, но в перспективе сторонники России, которые живут на полуострове, должны готовиться оттуда "отчаливать", если успеют", – подытожил Тизенгаузен.

Напомним, Украина призвала трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Крымский мост, чтобы суда всех стран могли использовать Керченский пролив в соответствии с международным правом.