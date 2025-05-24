Штурмовики имеют минимальный набор снаряжения: ограниченное количество боеприпасов, немного еды и воды. Из-за критической нехватки последней некоторые из них вынуждены пить собственную мочу. Об этом подробнее рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона бригады "Рубеж" Николай Гриценко в эфире 24 Канала.

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Что дают россиянам на штурм

По словам младшего лейтенанта, на более отдаленных рубежах враг еще имеет ограниченную возможность проводить поставки, благодаря средствам РЭБ. Сейчас разведывательных дронов на оптоволокне, которые бы работали без помех РЭБ, у нас нет.

На переднем крае логистика у противника практически отсутствует. Мы неоднократно брали пленных, которые рассказывали, что первый день пили воду, которую имели с собой, а потом – собственную мочу. Так могли сидеть до 5-10 дней, после чего сдавались в плен,

– отметил Николай Гриценко.

Все, что у них есть на передовой – это бутылка воды, банка консервы, несколько пачек печенья, две гранаты и боекомплект. На "нуле" россияне живут не более двух-трех дней. Их или бросают в "мясные штурмы", или уничтожают наши дроны и артиллерия в "норах". Затем туда подбрасывают новую волну – "свежее мясо".

Подготовка таких бойцов длится около 30 дней. Их обучают лишь основам: как избегать дронов, немного стрелять – и отправляют или в штурм, или для закрепления позиций. Никакой полноценной логистики или надлежащей подготовки нет.

Как россияне на мотоциклах штурмуют позиции СОУ

По словам Гриценко, тактика врага остается неизменной в течение длительного времени, однако он пытается ее комбинировать. Если раньше военные наблюдали штурмы при поддержке бронетехники, то сейчас противник активно использует мотоциклы. Сейчас он сочетает эти способы ведения боевых действий.

На одном участке фронта враг может атаковать с использованием бронетехники, в частности танков. В нескольких километрах от этой точки – продвигается группа из 30-40 мотоциклов. Еще в двух-трех километрах – подходит пехота.

Цель одна: пехота пытается прорваться к переднему краю обороны и уничтожить наши передовые позиции, одновременно техника пытается прорваться вглубь нашей обороны, высадить десант в тылу – там, где работают наши подразделения огневой поддержки и операторы "Бабы-Яги".

Моя задача как начальника штаба – не допустить врага даже к переднему краю, не дать ему шансов подойти или пробить нашу оборону,

– отметил боец.

Если же противнику удается приблизиться к нашим позициям, в бой вступает пехота. Они уничтожают врага в стрелковом бою, непосредственно на подходе. Однако командование делает все возможное, чтобы этого не произошло – чтобы враг не добрался до переднего края и чтобы пехотинцу не пришлось вступать в ближний бой.

Как врага пугает дрон "Баба-Яга"

Как рассказал военный, именно дрон "Баба-Яга" – это оружие, которого оккупант боится больше всего. Под угрозой его применения противник нередко сдается в плен, не вступая в бой.

"Засыпаем их в "норах", уничтожаем технику, палим на подступах благодаря дронам, которые могут тянуть на себе до 20 килограммов взрывчатого вещества и сбрасывать им прямо на голову", – заметил младший лейтенант.

Эти тяжелые дроны позволяют уничтожать вражеские укрытия на расстоянии 10 – 20 километров. Украинские воины применяют их как во время отражения штурмов, так и в операциях на упреждение – и днем, и ночью. Конечно, ночью шансы на успешное применение дронов выше, ведь вражеские средства ПВО и наблюдения менее эффективны.