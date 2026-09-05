Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко отметил в эфире 24 Канала, что ключевой задачей для Сил обороны сейчас является наращивание производства дронов-перехватчиков и подготовка личного состава для их применения. Враг ощущает "окно возможностей", но Украина уже проходила подобный этап в 2022 году с первыми массированными атаками "Шахедов".

Как нейтрализовать угрозу реактивных БпЛА

Военный аналитик подчеркнул, что враг активно использует реактивные беспилотники для поражения гражданской инфраструктуры, логистики и истощения ракетных запасов украинской ПВО. Для эффективной защиты неба нужны специализированные зенитные дроны.

Чем больше их станет, тем больше будет сбиваться российских дронов. Мы сейчас находимся в ситуации, подобной той, что была в октябре 2022 года, когда Россия начала применять Shahed-136, и мы увидели, как она наносит удары по энергетике. Тогда мы столкнулись с новейшей угрозой, но нашли способы противодействия в виде мобильных огневых групп,

– напомнил Мусиенко.

Он добавил, что Силы обороны сегодня также продолжают работу по выявлению и уничтожению вражеских пусковых площадок, установок и мест хранения беспилотников непосредственно на территории России.

Привлечение авиации и помощь партнеров

По словам военного аналитика, сейчас для противодействия реактивным БпЛА активно задействуют зенитно-ракетные войска и авиацию, в частности истребители F-16 и МиГ-29. Также задействуются переносные ЗРК, когда дроны снижаются.

Проблема в том, что за реактивными дронами могут последовать ракеты, и нам нужно, если речь идет о крылатых ракетах, сосредоточиться на том, чтобы их перехватывать. У нас задействованы не только F-16, но и другие самолеты. Сегодня противодействие продолжается, и оно довольно эффективно именно благодаря нашей авиации,

– подчеркнул Мусиенко.

Военнослужащий подытожил, что европейские партнеры, в частности Германия, понимают острую потребность Украины в дополнительных средствах ПВО и ракетах класса "воздух – воздух" для отражения будущих воздушных атак врага.

О вызовах реактивных БпЛА и способах противодействия: смотрите в видео