Чем Турция будет привлекать украинцев в 2021 году: ответ посла
Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что программа "Сертификат безопасного туризма" является приглашением для туристов посетить государство. Так, несмотря на пандемию, в течение 2020 года на отдых в Турцию прилетели миллионы украинцев.
Что сказал посол
Программа безопасного туризма является страховкой для украинских туристов в Турции во время пандемии. Об этом Гюльдере заявил в интервью Укринформ.
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По словам дипломата, из-за коронавируса в большинстве стран туристическая активность уменьшилась на 80 – 90%. Впрочем, в Турции этот показатель сократился лишь на 30%. Посол добавил, что такие показатели являются результатом добросовестной работы многих учреждений, в частности министерства туризма и культуры и туристических компаний.
Будем надеяться, что с применением вакцины пандемия замедлится, и мы будем еще лучше подготовлены к следующему году. В следующем году мы перейдем к показателям, которые имели раньше,
– подчеркнул Гюльдере.
Он пояснил, что такие показатели туристической активности стали возможными благодаря многочисленным шагам украинского и турецкого правительств.
Заметим, вероятно посол Турции имел в виду ID-карты. Так, с 1 июня 2017 года вступило в силу соглашение о безвизовых поездках для украинцев в Турцию по внутренним паспортам в форме ID-карты.
"Сначала мы продлили срок пребывания, потом отменили визы, а впоследствии разрешили ездить по внутренним паспортам", – подчеркнул дипломат.
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Он добавил, что Украина и Турция сейчас движутся вместе.
Украинцы в Турции
- По словам посла, растет количество украинцев, которые приезжают в Турцию для медицинского туризма.
- Спортсмены часто едут на спортивные тренировки.
- Гюльдере заметил, что в этом году запустили рейсы из Киева в Кайсери. Так, украинцы могут посетить один из турецких горнолыжных курортов в пределах пакетных туров.
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