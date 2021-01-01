Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что программа "Сертификат безопасного туризма" является приглашением для туристов посетить государство. Так, несмотря на пандемию, в течение 2020 года на отдых в Турцию прилетели миллионы украинцев.

Что сказал посол

Программа безопасного туризма является страховкой для украинских туристов в Турции во время пандемии. Об этом Гюльдере заявил в интервью Укринформ.

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По словам дипломата, из-за коронавируса в большинстве стран туристическая активность уменьшилась на 80 – 90%. Впрочем, в Турции этот показатель сократился лишь на 30%. Посол добавил, что такие показатели являются результатом добросовестной работы многих учреждений, в частности министерства туризма и культуры и туристических компаний.

Будем надеяться, что с применением вакцины пандемия замедлится, и мы будем еще лучше подготовлены к следующему году. В следующем году мы перейдем к показателям, которые имели раньше,

– подчеркнул Гюльдере.

Он пояснил, что такие показатели туристической активности стали возможными благодаря многочисленным шагам украинского и турецкого правительств.

Заметим, вероятно посол Турции имел в виду ID-карты. Так, с 1 июня 2017 года вступило в силу соглашение о безвизовых поездках для украинцев в Турцию по внутренним паспортам в форме ID-карты.

"Сначала мы продлили срок пребывания, потом отменили визы, а впоследствии разрешили ездить по внутренним паспортам", – подчеркнул дипломат.

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Он добавил, что Украина и Турция сейчас движутся вместе.

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